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أمير الجوف يعزي أمين المنطقة بوفاة شقيقه

أمير الجوف يعزي أمين المنطقة بوفاة شقيقه

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أمير منطقة حائل يستقبل رئيس مجلس إدارة التجمع الصحي بالمنطقة والمدير التنفيذي لجمعية سفانة

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منطقة عسير

أمير الحدود الشمالية يشهد اتفاقية الشراكة المجتمعية بين الشؤون الصحية وشركة وطنية

أمير الحدود الشمالية يشهد اتفاقية الشراكة المجتمعية بين الشؤون الصحية وشركة وطنية
http://almnatiq.net/?p=933059
المناطق - عرعر

شهد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية بالإمارة اليوم, توقيع اتفاقية الشراكة المجتمعية بين الشؤون الصحية بالمنطقة وشركة فهد بن ماضي المجول ، لإنشاء مبنى عيادات تخصصية ” لمرضى السكر ” داخل حرم مستشفى العويقيلة العام.
وتأتي هذه الاتفاقية تعزيزاً لإسهام القطاع الخاص في التنمية الصحية وفق رؤية المملكة 2030 وتمكينه لتقديم الدعم في الخدمات الصحية من خلال النهوض بمسؤولياته الاجتماعية مشاركا للقطاع الحكومي من خلال دعم الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة وفقا للاحتياجات الفعلية للمواطنين بجودة وكفاءة عالية.
وأشاد سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بمبادرة شركة فهد بن ماضي المجول وما تمثله هذه العيادات التخصصية من إضافةً إلى المنشآت القائمة حالياً ، داعياً رجال الأعمال بالمنطقة وخارجها للمزيد من الإسهامات النوعية لخدمة مجتمعهم بتبنيهم لمبادرات تعزز جهود الدولة لتقديم جميع أنواع الخدمات التي تشهد طلباً متزايداً نتيجة للنمو السكاني.
ودعا سموه إلى الالتزام بمبادئ ومفاهيم رؤية 2030 التي يجب أن تشكل بتوجهاتها ومستهدفاتها وبرامجها مرجعاً لجميع الخطط والأنشطة في المنطقة، منوهاً بالدعم السخي الذي تقدمه القيادة الرشيدة – أيدها الله – للقطاع الصحي وحرصهما على توفير سبل الحياة الكريمة للمواطنين.

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