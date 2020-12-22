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لجنة إزالة التعديات بالمجاردة تزيل التعديات والإحداثات الواقعة بمركز عبس

لجنة إزالة التعديات بالمجاردة تزيل التعديات والإحداثات الواقعة بمركز عبس

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لجنة إزالة التعديات بالمجاردة تزيل التعديات والإحداثات الواقعة بمركز عبس

لجنة إزالة التعديات بالمجاردة تزيل التعديات والإحداثات الواقعة بمركز عبس
http://almnatiq.net/?p=933062
المناطق - عسير

بناءًا على توجيه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير- حفظه الله- بإزالة أي إحداثات او تعديات على الأراضي الحكومية وتمشياً مع التعليمات قامت صباح اليوم الثلاثاء الموافق ١٤٤٢/٥/٧ بلدية محافظة المجاردة ولجنة إزالة التعديات بالمحافظة وبمتابعة وإشراف من محافظ المجاردة الأستاذ سعيد بن علي بن دلبوح بإزالة الإحداثات الواقعة بمركز عبس التابع لمحافظة المجاردة وقد تم استعادة مايقارب (خمسة عشر ألف متر مربع) وقد سلمت الأراضي لمندوب بلدية المجاردة .

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