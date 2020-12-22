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تنمية الافلاج تعقد “21” مذكرة تفاهم لدعم الأعمال التطوعية في المحافظة.

تنمية الافلاج تعقد “21” مذكرة تفاهم لدعم الأعمال التطوعية في المحافظة.

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تنمية الافلاج تعقد “21” مذكرة تفاهم لدعم الأعمال التطوعية في المحافظة.

تنمية الافلاج تعقد “21” مذكرة تفاهم لدعم الأعمال التطوعية في المحافظة.
http://almnatiq.net/?p=933065

عقد مركز التنمية الاجتماعية بالأفلاج ممثلاً بالجمعيات الأهلية ولجان التنمية الاجتماعية التابعة له “21” مذكرة تفاهم مع مجموعة من الجهات التابعة لادارة التعليم ووزارة الإعلام ووزارة الرياضة للتعاون في مجال تنفيذ الأعمال التطوعية الدائمة والموسمية التي تنفذها هذه الجهات.

وتنص الاتفاقيات على تعريف مستفيدي ومنسوبي ” مدارس التعليم واللجنة الثقافية بوزارة الاعلام ونادي التوباد الرياضي ” بمفهوم التطوع وجوانبه وتدريبهم على المشاركة في الأعمال التطوعية التي تنظمها الجهات التطوعية في كافة المجالات وتبادل الدعم اللازم لإستمرارية هذا التعاون بما لايتعارض مع التعليمات والضوابط المنظمة للعمل التطوعي لدى الجانبين.

الجديربالذكر ان توقيع هذه الإتفاقيات جاء بالتزامن مع انطلاق مبادرات وفعاليات اليوم السعودي العالمي للتطوع التي تنفذها جميع مراكز التنمية الاجتماعية التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض .

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