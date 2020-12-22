أمير منطقة حائل يستقبل رئيس مجلس إدارة التجمع الصحي بالمنطقة والمدير التنفيذي لجمعية سفانة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل بمكتبه اليوم , رئيس مجلس إدارة التجمع الصحي بالمنطقة المهندس عبدالله الرخيص ورئيس جمعية سفانة الصحية الدكتور إبراهيم التويجري .

واطلع سموه على آخر خطوات برامج التطوير الصحي بالمنطقة والمستجدات الإيجابية التي وصلت لها مراحل العمل والجهود المبذولة حالياً في مجال الخدمات الطبية وكذلك في مجال الشراكات مع مختلف الجهات ذات العلاقة .

ثم رعى سمو أمير منطقة حائل مراسم توقيع اتفاقية شراكة بين تجمع حائل الصحي وجمعية سفانة للخدمات الصحية في المنطقة ، التي تأتي ضمن برنامج الأمير عبد العزيز بن سعد لعمليات الماء الأبيض والشبكية والقرنية وجراحات العيون (عيونكم بعيوننا)، والتي تم إطلاقها لإنهاء قوائم الانتظار لعمليات العيون في منطقة حائل , حيث مثل تجمع حائل الصحي في التوقيع الرئيس التنفيذي الدكتور عبد العزيز الحميضي ، ومثل جمعية سفانة الدكتور إبراهيم التويجري