أمير الجوف يعزي أمين المنطقة بوفاة شقيقه

المناطق - الجوف

أعرب صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف, عن تعازيه لأمين المنطقة المهندس عاطف بن محمد الشرعان بوفاة شقيقه فهد.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه سموه بالمهندس الشرعان، داعيا للفقيد بالرحمة والمغفرة ولذويه بالصبر والسلوان.

من جهته أعرب أمين المنطقة باسمه ونيابة عن أسرته بالشكر لسمو أمير المنطقة على مشاعره الإنسانية تجاه مصابهم، داعين الله أن يحفظ سموه وأن يجزيه خير الجزاء.