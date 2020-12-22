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أمير الجوف يعزي أمين المنطقة بوفاة شقيقه

أمير الجوف يعزي أمين المنطقة بوفاة شقيقه

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أمير منطقة حائل يستقبل رئيس مجلس إدارة التجمع الصحي بالمنطقة والمدير التنفيذي لجمعية سفانة

أمير منطقة حائل يستقبل رئيس مجلس إدارة التجمع الصحي بالمنطقة والمدير التنفيذي لجمعية سفانة

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لجنة إزالة التعديات بالمجاردة تزيل التعديات والإحداثات الواقعة بمركز عبس

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أمير الجوف يعزي أمين المنطقة بوفاة شقيقه

أمير الجوف يعزي أمين المنطقة بوفاة شقيقه
http://almnatiq.net/?p=933073
المناطق - الجوف

أعرب صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف, عن تعازيه لأمين المنطقة المهندس عاطف بن محمد الشرعان بوفاة شقيقه فهد.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه سموه بالمهندس الشرعان، داعيا للفقيد بالرحمة والمغفرة ولذويه بالصبر والسلوان.
من جهته أعرب أمين المنطقة باسمه ونيابة عن أسرته بالشكر لسمو أمير المنطقة على مشاعره الإنسانية تجاه مصابهم، داعين الله أن يحفظ سموه وأن يجزيه خير الجزاء.

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