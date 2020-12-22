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أمانة عسير: ضبط ١٦ مخالفةً في ٥٠ جولة رقابية في مخطط ثروات أبها

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ولي العهد يعزي في اتصال هاتفي الشيخ عبدالله بن ناصر الصباح في وفاة والده الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح

ولي العهد يعزي في اتصال هاتفي الشيخ عبدالله بن ناصر الصباح في وفاة والده الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح
http://almnatiq.net/?p=933077
المناطق - واس

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً اليوم، بالشيخ عبدالله بن ناصر الصباح، عبر خلاله عن تعازيه ومواساته له في وفاة والده الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح ـ رحمه الله ـ، سائلاً الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.
فيما عبر الشيخ عبدالله بن ناصر عن شكره لسمو ولي العهد على مشاعره الأخوية الصادقة.

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