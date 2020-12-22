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سالم الدوسري يدخل “عالم الإبل” بلون الوضح ..وابن حثلين يُهديه ناقتين

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سالم الدوسري يدخل “عالم الإبل” بلون الوضح ..وابن حثلين يُهديه ناقتين

سالم الدوسري يدخل “عالم الإبل” بلون الوضح ..وابن حثلين يُهديه ناقتين
http://almnatiq.net/?p=933079
المناطق - الرياض

أعلن سالم الدوسري نجم المنتخب الوطني ونادي الهلال دخوله إلى عالم الإبل، وإبرامه صفقة اليوم في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الخامسة على 4 متون في لون الوضح، بعد زيارته للمهرجان عصر اليوم الثلاثاء في أرض الصياهد.

وقال الدوسري عبر برنامج (مجلس الصياهد) والذي يبث على القناة الرياضية السعودية ” بإذن الله سأنطلق بالاستثمار في عالم الإبل بلون الوضح”.

وعلق سالم الدوسري على زيارته مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل قائلًا: “شرف لي التواجد في هذا المكان، الذي يحمل اسم الملك عبدالعزيز، وأشكر جميع المنسوبين وجميع القائمين على هذا المهرجان”.

وفي السياق ذاته، أعرب رئيس مجلس إدارة نادي الإبل، فهد بن حثلين عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن سعادته بدخول النجم الهلالي إلى عالم الإبل، ورحب به، متمنيًا له التوفيق خلال الفترة المقبلة.


وقال فهد بن حثلين: “بعد دخول اللاعب الدولي ونجم فريق الهلال سالم الدوسري إلى عالم الإبل بحسب إعلانه في مجلس الصياهد وإبرامه صفقة اليوم على 4 متون في لون الوضح.. أرحب بكابتن منتخبنا؛ وأقدم له هدية ناقتين لقحات على فحول المنقية”.

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