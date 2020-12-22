رئيس جامعة الجوف يصدر عدداً من القرارت الإدارية

المناطق - الجوف

أصدر معالي رئيس جامعة الجوف أ.د. محمد بن عبدالله الشايع عدداً من القرارات الإدارية بمختلف الكليات والأقسام بالجامعة تضمنت التالي:

1- تعيين د. غازي بن محمد السهلي وكيلاً لكلية الأعمال

2- تعيين د. طلال بن فرحان الرويلي وكيلاً لعمادة الجودة والاعتماد الأكاديمي

3- تجديد تعيين د. أحمد بن سالم السميري رئيساً لقسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية

4- تعيين د. عبدالحميد بن راكان العنزي رئيساً لقسم تقنيات التعليم بكلية التربية

5- تعيين د. أحمد بن موسى السياط مساعداً للمشرف العام على الإدارة العامة لتقنية المعلومات إضافة إلى عمله

وهنأ معالي رئيس الجامعة المعينين متمنياً لهم التوفيق،وحثهم على بذل أقصى الجهد والارتقاء بالعمل للوصول إلى الهدف المنشود.