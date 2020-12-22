الصالون النسائي بثقافة وفنون الحدود الشمالية يعقد لقاء ثقافي

المناطق - عرعر

عقد الصالون النسائي بجمعية الثقافة والفنون بمنطقة الحدود الشمالية لقاء ثقافي نسائي شهد حضور عدد من القيادات النسائية بجامعة الحدود الشمالية والأكاديميات والوسط الثقافي .

وبداء اللقاء بمناقشة عدد من المحاور والمواضيع التي تتعلق بالمجالات الثقافية والأدبية .

كما تم تقديم عدد من المقترحات والآراء من الحضور والمشاركات،ووضع استراتيجية شاملة وفق معايير لتطوير الحراك الثقافي بالمنطقة.

ويأتي اللقاء ضمن البرنامج الأسبوعي للصالون الثقافي النسائي في جمعية الثقافة والفنون بمنطقة الحدودالشمالية