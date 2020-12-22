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‏غرفة الجوف تنظم لقاء التعريف ببرنامج التوطين الخاص بالمنطقة

‏غرفة الجوف تنظم لقاء التعريف ببرنامج التوطين الخاص بالمنطقة

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‏غرفة الجوف تنظم لقاء التعريف ببرنامج التوطين الخاص بالمنطقة

‏غرفة الجوف تنظم لقاء التعريف ببرنامج التوطين الخاص بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=933090

نظمت الغرفة التجارية الصناعية بالجوف، اليوم الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 م لقاء التعريف ببرنامج التوطين الخاص في منطقة الجوف، بمشاركة فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وصندوق هدف، بحضور رئيس مجلس الإدارة المهندس ماجد بن معدي الرويلي.
وافتتح المهندس الرويلي اللقاء مرحباً بالتعاون بين غرفة الجوف والجهات المختلفة لخدمة قطاع الأعمال والمقبلين على العمل في منطقة الجوف من الجنسين، مؤكداً على استمرار التعاون لكل ما يخدم هذه الجوانب.
واستعرض مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية محاور اللقاء وبرنامج التوطين، وجهود لجنة التوطين في منطقة الجوف برئاسة سمو أمير المنطقة، كما استعرض أمين لجنة التوطين عبدالعزيز الشمري القطاعات المستهدفة، والتوطين الكامل في تلك القطاعات.
عقب ذلك استقبل المشاركين مداخلات واستفسارات رجال الأعمال وممثلي قطاع الأعمال، أجاب عنها المشاركين في اللقاء، فيما استعرض مدير صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” بسام الدرعان برامج الدعم للموظفين.

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