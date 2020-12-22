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أمير حائل يستقبل مدير شرطة المنطقة ونائبه بمناسبة تعيينه

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أمير حائل يستقبل مدير شرطة المنطقة ونائبه بمناسبة تعيينه

أمير حائل يستقبل مدير شرطة المنطقة ونائبه بمناسبة تعيينه
http://almnatiq.net/?p=933093
المناطق - حائل

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل بمكتبه اليوم, مدير شرطة المنطقة اللواء الدكتور كتاب العتيبي والعميد عصام الجعفري بمناسبة تعيينه نائباً لمدير شرطة المنطقة.
ونوه سموه بدعم القيادة الرشيدة للجهات الأمنية وتطوير إمكاناتها بمتابعة من سمو وزير الداخلية, مشيداً بجهود رجال الأمن في مناطق المملكة كافة, وبأهمية الدور الذي يقومون به لخدمة الوطن وأمنه.

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