الأهلي يكسب الفتح بهدف السومة التاريخي

كسب فريق الأهلي نظيره فريق الفتح، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم, على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة بنتيجة 0-1، وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسجل للأهلي لاعبه عمر السومة في الدقيقة 53.

وبهذه النتيجة رفع الأهلي رصيد نقاطه لـ 19 نقطة محتلًا المركز الثاني، فيما بقي الفتح على رصيده السابق بـ 10 نقاط في المركز الثالث عشر في سُلّم الترتيب.

وكتب السوري عمر السومة مهاجم فريق الأهلي الأول التاريخ، عندما سجل هدفه رقم (127) ليتجاوز ناصر الشمراني (126)، ويصبح كبير هدافي دوري المحترفين منذ انطلاقته 2008.