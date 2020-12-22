تعليم جدة ينظم أمسية ثقافية بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية

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نظمت الإدارة العامة للتعليم بجدة مساء اليوم الثلاثاء أمسية ثقافية بعنوان ” اللغة العربية جمال اللغة وقوة التأثير ” بمشاركة عدد من الأدباء والكتاب والشعراء والتي جاءت ضمن فعاليات الإدارة للاحتفال باليوم العالمي للغة العربية عبر برنامج ZOOM .

واستهل الأمسية التي أدارها حسن الصوقعي بحديث الأديب والكاتب يحيى العلكمي عن أثر وسائل التواصل على التوظيف اللغوي عند الأطفال بعد ذلك استعرض الشاعر والتربوي يحيى الزبيدي العديد من جماليات قصائد اللغة العربية في اللغة والوجدانيات ثم تحدث متخصص اللغة العربية عبدالله الشهري عن دور المجامع العربية في تعريب العلوم فيما اختتم الأمسية الشاعر عبدالله الزهراني بإلقاء عدد من القصائد الوجدانية من نبع اللغة العربية.