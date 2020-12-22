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أمانة عسير: ضبط ١٦ مخالفةً في ٥٠ جولة رقابية في مخطط ثروات أبها

أمانة عسير: ضبط ١٦ مخالفةً في ٥٠ جولة رقابية في مخطط ثروات أبها

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أمانة عسير: ضبط ١٦ مخالفةً في ٥٠ جولة رقابية في مخطط ثروات أبها

أمانة عسير: ضبط ١٦ مخالفةً في ٥٠ جولة رقابية في مخطط ثروات أبها
http://almnatiq.net/?p=933102
المناطق - عسير

نفذت أمانة منطقة عسير ممثلةً في إدارتي الرقابة الفنية والصحية بمساندة شرطة الأمانة ٥٠ جولةً في مخطط ثروات أبها، إذ تم رصد ١٦ مخالفة على المباني، إضافة إلى إلزام أصحاب المباني المخالفة بتوفير الحاويات.
وفي ضوء ذلك، أكد أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أن الجولات تأتي استمراراً لجولات سابقة على عدة مخططات سكنية بهدف التأكد من التزام المباني بجميع الاشتراطات الصحية وحصولها على رخص مهنية للمنشأة وسلامة الاشتراطات النظامية المُتبعة، مؤكداً استمرار عمليات المتابعة من مراقبي البلدية لجميع الأحياء والمخططات السكنية من خلال جهود إدارة الرقابة الفنية التي نفذت عددًا من الجولات الرقابية في مخطط ثروات أبها، ورصدت الفرق الرقابية مخالفات متنوعة تمت معالجتها مباشرةً، مبينًا أن أمانة المنطقة تعمل على مراقبة المخططات السكنية لتحقيق معايير الأنسنة بناءً على الاشتراطات التخطيطية الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية التي تتلاءم مع التطورات البيئية والاقتصادية.
وأشار الدكتور وليد إلى أنه تم إلزام المواطنين بالحاويات التي وصل عددها إلى ١٦ حاويةً؛ حفاظاً على المشهد الحضري داخل الأحياء السكنية، مؤكدًا أن اللجان الرقابية أقرت عددًا من الإجراءات النظامية في هذا المجال.
الجدير بالذكر، فإن أمانة عسير تعمل على تنفيذ الجولات الرقابية على المخططات السكنية للتأكد من تنفيذ اشتراطات البناء والرخص النظامية، إلى جانب إزالة مخلفات البناء من الساحات المحيطة بها، وتوفير حاويات خاصة لجمعِ مخلفات البناء.

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