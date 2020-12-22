عقوبات أمريكية جديدة على سوريا والهدف البنك المركزي

المناطق - وكالات

ذكرت وزارة الخزانة الأمريكية على موقعها الإلكتروني، أن الولايات المتحدة فرضت الثلاثاء، عقوبات جديدة مرتبطة بسوريا.

واستهدفت العقوبات البنك المركزي السوري، وأدرجت عددا من الأفراد والكيانات على القائمة السوداء.

وتأتي تلك الإجراءات في أعقاب سلسلة عقوبات فرضتها واشنطن على سوريا هذا العام.

وكانت الإدارة الأميركية قد فرضت في سبتمبر عقوبات اقتصادية على مسؤولين سوريين وشركات على ارتباط بالرئيس بشار الأسد وذلك عملا بقانون “قيصر” الذي أقرّه الكونغرس سابقا ووافق عليه الرئيس دونالد ترامب.

وتمثل العقوبات الحالية جولة جديدة في محاولات الولايات المتحدة لدفع حكومة الرئيس بشار الأسد للعودة إلى المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة لإنهاء الحرب الأهلية التي بدأت قبل نحو 10 سنوات.