احدث الأخبار

عقوبات أمريكية جديدة على سوريا والهدف البنك المركزي
أبرز المواد
 أمانة عسير: ضبط ١٦ مخالفةً في ٥٠ جولة رقابية في مخطط ثروات أبها
منطقة عسير
 تعليم جدة ينظم أمسية ثقافية بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية
منطقة مكة المكرمة
 الأهلي يكسب الفتح بهدف السومة التاريخي
أبرز المواد
 أمير حائل يستقبل مدير شرطة المنطقة ونائبه بمناسبة تعيينه
منطقة حائل
 ‏غرفة الجوف تنظم لقاء التعريف ببرنامج التوطين الخاص بالمنطقة
منطقة الجوف
 الصالون النسائي بثقافة وفنون الحدود الشمالية يعقد لقاء ثقافي
منطقة الحدود الشمالية
 رئيس جامعة الجوف يصدر عدداً من القرارت الإدارية
منطقة الجوف
 سالم الدوسري يدخل “عالم الإبل” بلون الوضح ..وابن حثلين يُهديه ناقتين
أبرز المواد
 ولي العهد يعزي في اتصال هاتفي الشيخ عبدالله بن ناصر الصباح في وفاة والده الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح
أبرز المواد
 أمير الجوف يعزي أمين المنطقة بوفاة شقيقه
منطقة الجوف
 أمير منطقة حائل يستقبل رئيس مجلس إدارة التجمع الصحي بالمنطقة والمدير التنفيذي لجمعية سفانة
منطقة حائل
عقوبات أمريكية جديدة على سوريا والهدف البنك المركزي

عقوبات أمريكية جديدة على سوريا والهدف البنك المركزي

أبرز المواد
أمانة عسير: ضبط ١٦ مخالفةً في ٥٠ جولة رقابية في مخطط ثروات أبها

أمانة عسير: ضبط ١٦ مخالفةً في ٥٠ جولة رقابية في مخطط ثروات أبها

منطقة عسير
تعليم جدة ينظم أمسية ثقافية بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية

تعليم جدة ينظم أمسية ثقافية بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية

منطقة مكة المكرمة
الأهلي يكسب الفتح بهدف السومة التاريخي

الأهلي يكسب الفتح بهدف السومة التاريخي

أبرز المواد

عقوبات أمريكية جديدة على سوريا والهدف البنك المركزي

عقوبات أمريكية جديدة على سوريا والهدف البنك المركزي
http://almnatiq.net/?p=933105
المناطق - وكالات

ذكرت وزارة الخزانة الأمريكية على موقعها الإلكتروني، أن الولايات المتحدة فرضت الثلاثاء، عقوبات جديدة مرتبطة بسوريا.

واستهدفت العقوبات البنك المركزي السوري، وأدرجت عددا من الأفراد والكيانات على القائمة السوداء.

وتأتي تلك الإجراءات في أعقاب سلسلة عقوبات فرضتها واشنطن على سوريا هذا العام.

وكانت الإدارة الأميركية قد فرضت في سبتمبر عقوبات اقتصادية على مسؤولين سوريين وشركات على ارتباط بالرئيس بشار الأسد وذلك عملا بقانون “قيصر” الذي أقرّه الكونغرس سابقا ووافق عليه الرئيس دونالد ترامب.

وتمثل العقوبات الحالية جولة جديدة في محاولات الولايات المتحدة لدفع حكومة الرئيس بشار الأسد للعودة إلى المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة لإنهاء الحرب الأهلية التي بدأت قبل نحو 10 سنوات.

روابط ذات صلة

الأهلي يكسب الفتح بهدف السومة التاريخي

الأهلي يكسب الفتح بهدف السومة التاريخي
سالم الدوسري يدخل “عالم الإبل” بلون الوضح ..وابن حثلين يُهديه ناقتين

سالم الدوسري يدخل “عالم الإبل” بلون الوضح ..وابن حثلين يُهديه ناقتين
ولي العهد يعزي في اتصال هاتفي الشيخ عبدالله بن ناصر الصباح في وفاة والده الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح

ولي العهد يعزي في اتصال هاتفي الشيخ عبدالله بن ناصر الصباح في وفاة والده الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*