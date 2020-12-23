هايكنق الرياض” تجربة شيقة وممتعة وآمنة في “الشتاء حولك”

المناطق- الرياض

تحولت بعض المواقع ذات التكوين البيئي المميز والتضاريس الطبيعية الأخاذة في أطراف مدينة الرياض إلى نقاط جذب ومتنفس ومساحة واسعة للأنشطة والتجارب السياحية الممتعة في موسم “شتاء السعودية”، الذي انطلق مؤخراً بعنوان “الشتاء حولك”، ويستمر حتى نهاية شهر مارس2021م.

وبرز بشكل لافت الإقبال الكبير على رياضة “الهايكنق”، التي نظمت باحترافية وقدمت الخدمات خلالها بجودة من قبل منظمي الرحلات والأنشطة المصاحبة والأجواء الرائعة والطقس المثالي، مجموعة من العوامل كان لها الأثر البارز في تحول رياضة المشي بالمناطق البرية والجبلية إلى تجربة سياحية شيقة وآمنة، تجمع بين ممارسة الرياضة مع فريق من الخبراء والمتخصصين، ويضاف إليها الجانب التثقيفي بالتعرف على المعلومات الجغرافية والمكونات البيئية والطبيعية، وفرصة حقيقية للاسترخاء أيضاً وقضاء أجمل وأمتع الأوقات مع المخيمات الصحراوية وجلسات الشواء والسمر.

وأكدت شركات تنظيم الرحلات المتخصصة في رياضة الهايكيق”هايك ماكس”, الإقبال الملفت على تجربتها في الأماكن السياحية الممتعة، مشيرة إلى أن العوامل التي أسهمت في زيادة الإقبال على “الهايكنق” متعددة، منها طبيعة التضاريس الجبلية والرملية، التي تتميز بروعة تفاصيلها الطبيعية خاصة في فصل الشتاء، وأن الدعم الذي تتلقاه الشركات المنظمة من قبل الهيئة السعودية للسياحة من إصدار التراخيص والدعم التشغيلي، أسهم في زيادة عدد الشركات المنظمة لرياضة المشي المعروفة بالهايكنق”.

يذكر أن من المسارات لرياضة “الهايكنق” التي تحظى بالشعبية في الرياض على سبيل المثال، “درب القوافل” وهي منطقة على امتداد جبال طويق (غرب الرياض)، و”قمم العمارية” الواقعة شمال غرب الرياض، التي تمتاز بمناطق جبلية ذات تشكيلات صخرية فريدة، كذلك “وادي السيدة العجوز”، فيما تمتد مسافة المشي في الرحلة الواحدة ما بين 3 إلى 5 كلم وقد تزيد إلى 7 كيلومترات في بعض الجولات، وتستمر ما بين ساعتين إلى ثلاث ساعات تقريبًا.