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أسهم أوروبا تنتعش بفضل التقدم في محادثات الخروج البريطاني

أسهم أوروبا تنتعش بفضل التقدم في محادثات الخروج البريطاني
http://almnatiq.net/?p=933114
المناطق - وكالات

حققت الأسهم الأوروبية اليوم أفضل مكاسبها في ستة أسابيع منتعشة من تراجع حاد بفضل التفاؤل حيال الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي والتحفيز الأمريكي، مما هدأ المخاوف من ضربة للاقتصاد العالمي جراء ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا في بريطانيا.
فقد أغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعاً 2ر1 في المئة وسط مكاسب واسعة النطاق، وبعد أن تراجع أكثر من اثنين في المئة في الجلسة السابقة، وهو ما كان أكبر انخفاض ليوم واحد فيما يقرب من شهرين.
وعوض مؤشر الأسهم القيادية في لندن خسائره المبكرة بفضل بيانات أظهرت تعافي الاقتصاد البريطاني من الركود الحاد الذي أفرزه فيروس كورونا على نحو أسرع من التقديرات السابقة في الربع الثالث من السنة، حيث أغلق المؤشر مرتفعاً 6ر0 في المائة، بعد خسائر لثلاثة أيام.

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