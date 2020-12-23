احدث الأخبار

مساعد وزير المالية يكشف أين تذهب أموال الزكاة ومخالفات المرور والرسوم وسبب انخفاض المشاريع بالميزانية
أبرز المواد
 كورونا يصل إلى أبعد نقطة في الكرة الأرضية
أبرز المواد
 بعد عام من “كارثة ووهان”.. كورونا يتفشى داخل سوق للأسماك
أبرز المواد
 بعد الأجهزة الذكية.. أبل تقتحم عالم السيارات
أبرز المواد
 أصوات الإبل .. لغة رمزية تبرز علاقتها بملَّاكها
أبرز المواد
 منظمة الصحة تجتمع لبحث مواجهة “كورونا المتحور”
أبرز المواد
 غداً .. انطلاق منافسات “فردي جل” للوني الحمر والشقح بمهرجان الإبل
أبرز المواد
 أسهم أوروبا تنتعش بفضل التقدم في محادثات الخروج البريطاني
أبرز المواد
 هايكنق الرياض” تجربة شيقة وممتعة وآمنة في “الشتاء حولك”
أبرز المواد
 وزير الصناعة: المرأة السعودية شريك فاعل ومهم في مسيرة التنمية التي تشهدها المملكة ونموذج للنجاح والإبداع والعطاء
أبرز المواد
 عقوبات أمريكية جديدة على سوريا والهدف البنك المركزي
أبرز المواد
 أمانة عسير: ضبط ١٦ مخالفةً في ٥٠ جولة رقابية في مخطط ثروات أبها
منطقة عسير
مساعد وزير المالية يكشف أين تذهب أموال الزكاة ومخالفات المرور والرسوم وسبب انخفاض المشاريع بالميزانية

مساعد وزير المالية يكشف أين تذهب أموال الزكاة ومخالفات المرور والرسوم وسبب انخفاض المشاريع بالميزانية

أبرز المواد
كورونا يصل إلى أبعد نقطة في الكرة الأرضية

كورونا يصل إلى أبعد نقطة في الكرة الأرضية

أبرز المواد
بعد عام من “كارثة ووهان”.. كورونا يتفشى داخل سوق للأسماك

بعد عام من “كارثة ووهان”.. كورونا يتفشى داخل سوق للأسماك

أبرز المواد
بعد الأجهزة الذكية.. أبل تقتحم عالم السيارات

بعد الأجهزة الذكية.. أبل تقتحم عالم السيارات

أبرز المواد

مساعد وزير المالية يكشف أين تذهب أموال الزكاة ومخالفات المرور والرسوم وسبب انخفاض المشاريع بالميزانية

مساعد وزير المالية يكشف أين تذهب أموال الزكاة ومخالفات المرور والرسوم وسبب انخفاض المشاريع بالميزانية
http://almnatiq.net/?p=933130
المناطق - الرياض

كشف مساعد وزير المالية للشؤون المالية، ياسر القهيدان، عن أوجه إنفاق الحكومة لما تحصله من أموال ضمن بنود الزكاة والمخالفات المرورية والرسوم الحكومية، معللا سبب انخفاض المشاريع الحكومية لـ 10% فقط من الميزانية.
وقال – خلال استضافته في البرنامج الإذاعي برودكاست سقراط – إن جميع الأموال التي تحصل من زكاة الشركات تذهب للضمان الاجتماعي، وإنه أحياناً لا تفي تلك الأموال المحصلة بمتطلبات الضمان فيتم دعمها من خزينة الدولة، وإن هذا يحدث كل سنة.
وأوضح أن الأموال المحصلة عبر هيئة الرقابة ومكافحة الفساد والمخالفات المرورية ورسوم الخدمات الحكومية جميعها تدخل خزينة الدولة تحت بند “الإيرادات الأخرى”.
وأضاف أن السبب في تقليص البند المخصص للمشاريع ليصل إلى 10% فقط من إجمالي الميزانية هو أن نصف الميزانية تُصرف رواتب لموظفي الدولة إضافة إلى مصاريف تشغيل القطاعات الحكومية ونفقات الدين وإكمال المبالغ المطلوبة للضمان الاجتماعي.
وأشار إلى أن الرقم الخاص بالمشاريع تناقص في الميزانية، لأن هناك مشاريع أنجزت ورجع المخصص للمشاريع للاحتياج الأقل، فبرنامج الإسكان حقق المستهدف منه في نهاية 2020، إضافة إلى انخفاض التمويل خارج الخزينة، حيث كنا ننفق أموالا كثيرة على تحلية المياه، كما أن الصناديق تتولى العديد من المشاريع أيضا، ولهذا انخفض عددها وتمويلها.
وأوضح أن الأمر له علاقة بالانتقال من مرحلة لأخرى، مثل انطلاق برامج الرؤية، ففي المراحل الأولى كان مستهدف 2020 أن يُنفق على هذه البرامج إنفاق رأسمالي مرتفع، مثل برامج الإسكان والتحول الوطني وجودة الحياة وضيوف الرحمن وتوسعة الحرمين، وهي تعتمد بطبيعتها على مشاريع رأسمالية، وهي برامج تنموية ولها أثر غير مباشر على المواطن من حيث زيادة الوظائف.
وتناول التعريف ببنود الميزانية، فبند “نفقات تمويل” يعالج حدوث عجز في الميزانية، سواء من الاحتياطي او الدين، أما بند الإعانات فخاص بالإعانات، ليس فقط لمواطنين بل لمستفيدين، مثل مستفيدي الشعير والقمح، ويضاف لها إعانات المياه والكهرباء وغيرها، وبند المنافع الاجتماعية جزء منه حساب المواطن ومعالجة النقص في الضمان الاجتماعي.

روابط ذات صلة

كورونا يصل إلى أبعد نقطة في الكرة الأرضية

كورونا يصل إلى أبعد نقطة في الكرة الأرضية
بعد عام من “كارثة ووهان”.. كورونا يتفشى داخل سوق للأسماك

بعد عام من “كارثة ووهان”.. كورونا يتفشى داخل سوق للأسماك
بعد الأجهزة الذكية.. أبل تقتحم عالم السيارات

بعد الأجهزة الذكية.. أبل تقتحم عالم السيارات

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*