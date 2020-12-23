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سلالة «كورونا» الجديدة.. اتفاق بريطاني فرنسي يسمح باستئناف السفر

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سلالة «كورونا» الجديدة.. اتفاق بريطاني فرنسي يسمح باستئناف السفر

سلالة «كورونا» الجديدة.. اتفاق بريطاني فرنسي يسمح باستئناف السفر
http://almnatiq.net/?p=933149
المناطق_وكالات

كشف وزير النقل البريطاني غرانت شابس التوصل إلى اتفاق مع الحكومة الفرنسية بشأن حدود المملكة المتحدة، بعد إغلاقها وسط مخاوف بشأن السلالة الجديدة من فايروس كورونا.

ووعد بمزيد من التفاصيل حول الشاحنات في وقت لاحق، لكنه طلب عدم توجه الشاحنات إلى مقاطعة كنت حيث تقطعت السبل بنحو 2850 شاحنة.

في غضون ذلك، قالت السلطات الفرنسية إن بعض الرحلات ستستأنف يوم الأربعاء.

وسيكون المقيمون والمواطنون من بين الذين يُسمح لهم بالعودة إذا خضعوا لاختبار سلبي لفايروس كورونا.

وقالت السلطات الفرنسية إن الطائرات والقوارب وقطارات «يوروستار» ستستأنف خدماتها صباح الأربعاء.

وسيسمح بالسفر للمواطنين الفرنسيين ومواطني الاتحاد الأوروبي والأشخاص المقيمين في فرنسا.

وسيكون السفر متاحا أيضا للأشخاص الذين يقومون برحلات ضرورية، ومن بينهم موظفو القطاع الطبي ممن يشاركون في مواجهة الوباء، والعاملون في قطاع النقل الدولي للبضائع وطواقم قوارب الصيد وسائقو الحافلات أو القطارات. ولكن يتعين على هؤلاء الحصول على نتيجة اختبار سلبية قبل أقل من 72 ساعة من المغادرة.

ويأتي إعلان السلطات الفرنسية بعدما حثت مفوضية الاتحاد الأوروبي الدول الأعضاء على إلغاء حظر السفر لتجنب تعطيل سلسلة الإمدادات.

وحظرت أكثر من 50 دولة وصول الوافدين من المملكة المتحدة بعد مخاوف واسعة النطاق بشأن انتشار السلالة الجديدة من فايروس كورونا.

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