احدث الأخبار

أمريكا: قرابة 2000 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة
أبرز المواد
 اتلاف 8 أطنان من المواد الغذائية الفاسدة بمستودع داخل عمارة سكنية بمكة
أبرز المواد
 وزارة الصحة: لا يوجد تغيير في خطط إعطاء اللقاح المضاد لفيروس كورونا
أبرز المواد
 «التعليم» تحدد آلية إعلان النتائج.. 5 ملايين طالب وطالبة أدوا الاختبارات عن بعد لأول مرة
منوعات
 سلالة «كورونا» الجديدة.. اتفاق بريطاني فرنسي يسمح باستئناف السفر
أبرز المواد
 ضغط الدم المرتفع قد يسرع وتيرة التراجع الإدراكي
أبرز المواد
 رصد موجات راديوية قد تكون صادرة عن كوكب خارج المجموعة الشمسية
أبرز المواد
 مسؤول أمريكي: “لا دليل قاطعا” بأن كورونا المتحورة أكثر عدوى
أبرز المواد
 مساعد وزير المالية يكشف أين تذهب أموال الزكاة ومخالفات المرور والرسوم وسبب انخفاض المشاريع بالميزانية
أبرز المواد
 كورونا يصل إلى أبعد نقطة في الكرة الأرضية
أبرز المواد
 بعد عام من “كارثة ووهان”.. كورونا يتفشى داخل سوق للأسماك
أبرز المواد
 بعد الأجهزة الذكية.. أبل تقتحم عالم السيارات
أبرز المواد
أمريكا: قرابة 2000 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

أمريكا: قرابة 2000 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

أبرز المواد
اتلاف 8 أطنان من المواد الغذائية الفاسدة بمستودع داخل عمارة سكنية بمكة

اتلاف 8 أطنان من المواد الغذائية الفاسدة بمستودع داخل عمارة سكنية بمكة

أبرز المواد
وزارة الصحة: لا يوجد تغيير في خطط إعطاء اللقاح المضاد لفيروس كورونا

وزارة الصحة: لا يوجد تغيير في خطط إعطاء اللقاح المضاد لفيروس كورونا

أبرز المواد
«التعليم» تحدد آلية إعلان النتائج.. 5 ملايين طالب وطالبة أدوا الاختبارات عن بعد لأول مرة

«التعليم» تحدد آلية إعلان النتائج.. 5 ملايين طالب وطالبة أدوا الاختبارات عن بعد لأول مرة

منوعات

وزارة الصحة: لا يوجد تغيير في خطط إعطاء اللقاح المضاد لفيروس كورونا

وزارة الصحة: لا يوجد تغيير في خطط إعطاء اللقاح المضاد لفيروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=933155
المناطق_ الرياض

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أن بعض الطفرات تؤدي إلى إضعاف الفيروس، مشيرًا إلى أنه لا يوجد تغيير في خطط إعطاء اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي العلمي بشأن تحوُّر فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19»، أن جميع الإجراءات التي تم اتخاذها احترازية لمواجهة كورونا المتحور.

وقال العبد العالي: «ندعو للالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية والعلاجية لمكافحة فيروس كورونا المستجد»، مضيفًا: « في حال وجود “تحور” كبير في الفيروس سيكون هناك لقاحات فعالة».

وواصل: «بعد الانتهاء من دراسة الفيروس المتحور سوف تظهر حينها الإجراءات المتخذة والمناسبة».

روابط ذات صلة

أمريكا: قرابة 2000 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

أمريكا: قرابة 2000 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة
اتلاف 8 أطنان من المواد الغذائية الفاسدة بمستودع داخل عمارة سكنية بمكة

اتلاف 8 أطنان من المواد الغذائية الفاسدة بمستودع داخل عمارة سكنية بمكة
سلالة «كورونا» الجديدة.. اتفاق بريطاني فرنسي يسمح باستئناف السفر

سلالة «كورونا» الجديدة.. اتفاق بريطاني فرنسي يسمح باستئناف السفر

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*