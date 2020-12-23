وزارة الصحة: لا يوجد تغيير في خطط إعطاء اللقاح المضاد لفيروس كورونا

المناطق_ الرياض

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أن بعض الطفرات تؤدي إلى إضعاف الفيروس، مشيرًا إلى أنه لا يوجد تغيير في خطط إعطاء اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي العلمي بشأن تحوُّر فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19»، أن جميع الإجراءات التي تم اتخاذها احترازية لمواجهة كورونا المتحور.

وقال العبد العالي: «ندعو للالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية والعلاجية لمكافحة فيروس كورونا المستجد»، مضيفًا: « في حال وجود “تحور” كبير في الفيروس سيكون هناك لقاحات فعالة».

وواصل: «بعد الانتهاء من دراسة الفيروس المتحور سوف تظهر حينها الإجراءات المتخذة والمناسبة».