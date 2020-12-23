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اتلاف 8 أطنان من المواد الغذائية الفاسدة بمستودع داخل عمارة سكنية بمكة

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اتلاف 8 أطنان من المواد الغذائية الفاسدة بمستودع داخل عمارة سكنية بمكة

اتلاف 8 أطنان من المواد الغذائية الفاسدة بمستودع داخل عمارة سكنية بمكة
http://almnatiq.net/?p=933158

أغلقت أمانة العاصمة المقدسة مستودعاً مخالفاً وغير مرخص داخل عمارة سكنية يتم بداخله تخزين المواد الغذائية فيبيئة غير صحية وغير آمنة.‏

وقد تم على الفور إتلاف ٨ طن مواد غذائية لسوء التخزين ‏و إغلاق المستودع لإكمال اللازم وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.‏⁧‫ ‏ ‏‏⁧‫

وتأتي هذه الجولات من ضمن حملات ⁧‫الأمانة‬⁩ الميدانية الرقابية المتكررة على المواقع المخالفة والغير ملتزمة بالشروط الصحية والأنظمة المعمول بها.

وفي السياق ذاته فقد عززت الإدارات الإشرافية والبلديات الفرعية جهودها الرقابية على المحال التجارية والخدمية والمطاعم والمطابخ للتأكد من مصادر الأطعمة والبضائع المعروضة والمستخدمة.

وضبط المنتجات و الأغذية المجهولةالمصدر ومصادرتها فوراً وتطبيق لائحة الجزاءات البلدية على المخالفين.

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