تناولها في الصباح.. دراسة تكشف عن مشروبات تساعد على إنقاص الوزن

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كشفت دراسة طبية حديثة عن أن إضافة الفواكه النيئة والخضروات مع سوائل مثل الماء أو الحليب، تساعد على إنقاص الوزن حال تناولها في الصباح لكونها تساعد على زيادة التمثيل الغذائي.

وأوضحت الدراسة أن الفواكه والخضروات المثالية لاستخدامها لتحضير العصائر تشمل الخيار والكرفس والبطيخ، وهي من الأطعمة منخفضة السعرات الحرارية.

ويمكن أن يساعد تناول هذه الأنواع من المشروبات في الصباح على بدء عملية التمثيل الغذائي، وتعتبر العصائر والمشروبات المخفوقة أيضاً رائعة للأشخاص الذين يجدون صعوبة في تناول الفاكهة والخضروات أو لا يحبون مذاقها.

ويجب على الراغبين بإنقاص الوزن تجنب وضع الفواكه التي تحتوي على نسبة عالية من السكر في العصائر، لأن ذلك قد يكون ضاراً للأسنان ويمكن أن يؤدي في الواقع إلى عدم فقدان الوزن على الإطلاق.

الشاي الأخضر سائل آخر صحي للغاية للجسم، وعندما تشرب هذا المشروب بشكل يومي، يمكن أن يساعد على إنقاص الوزن إذا تم تناوله في الوقت المناسب من اليوم. والشاي الأخضر، المعروف بأنه أحد أفضل المشروبات الصحية يمكن أن يساعد في تعزيز عملية التمثيل الغذائي في الجسم لتكون أكثر كفاءة.

ويساعد الشاي الأخضر الجسم على حرق المزيد من السعرات الحرارية عند ممارسة الرياضة وأثناء الراحة، ومن الحقائق المعروفة أن ارتفاع التمثيل الغذائي، يجعل فقدان الوزن أكثر سهولة.

ويحتوي الشاي الأخضر على مادة الكافيين ونوع من الفلافونويد يسمى الكاتشين، وهو أحد مضادات الأكسدة القوية، ويمكن أن يساعد ذلك في إزالة السموم من الجسم وتقليل الدهون الضارة في البطن.

ومن الأفضل شرب هذا المشروب الساخن في الصباح للمساعدة في بدء عملية التمثيل الغذائي، أو قبل حوالي ساعة من ممارسة الرياضة للحصول على الفوائد المرجوة، بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية.