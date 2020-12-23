عداد كورونا: ارتفاع عدد الإصابات إلى 78 مليونا و366 ألفا و297 إصابة

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أظهرت أحدث الإحصائيات العالمية المتعلقة بفيروس كورونا المستجد، ارتفاع عدد الإصابات إلى 78 مليونا و366 ألفا و297 إصابة.

وارتفع عدد الوفيات إلى مليون و724 ألفا و39 حالة وفاة، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 55 مليونا و128 ألفا و559 حالة، الأربعاء.