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«التعليم» توجه بقياس الفاقد التعليمي لدى الطلاب في كافة المراحل

«التعليم» توجه بقياس الفاقد التعليمي لدى الطلاب في كافة المراحل
http://almnatiq.net/?p=933204
المناطق_ الرياض

وجهت وزارة التعليم بقياس الفاقد التعليمي لدى الطلاب في المراحل كافة، وتشكيل لجنة للإثراء التعليمي ومعالجة الفاقد في كل مدرسة تحدد الفاقد التعليمي في المواد الدراسية لكامل الفصل الدراسي الأول، ومن ثم إعداد جدول زمني لتنفيذ إجراءات المعالجة وتقديم الإثراءات التعليمية.

وشددت الوزارة على ضرورة تنفيذ برامج معالجة الفاقد التعليمي عن طريق منصة مدرستي وإعداد خطط ودروس علاجية لهذا الشأن.

ونجحت وزارة التعليم في قيادة الميدان التعليمي إلى تطبيق الاختبارات عن بعد بشكل سلس وناجح لترسم بذلك نهاية سعيدة وناجحة لفصل دراسي رقمي درس فيه نحو ٧ ملايين طالب عن بعد.

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