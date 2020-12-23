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ترامب يصدر موجة من قرارات العفو في الأسابيع الأخيرة

ترامب يصدر موجة من قرارات العفو في الأسابيع الأخيرة
http://almnatiq.net/?p=933210
المناطق_وكالات

أصدر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قرارات عفو على 15 شخصا بينهم شخصان مرتبطان بالتحقيق في التدخّل الروسي في انتخابات عام 2016 وأفراد متورّطون في فضيحة شركة الأمن الخاصّة بلاك ووتر في العراق.

وأعلن البيت الأبيض، مساء الثلاثاء، أنّ الرئيس المنتهية ولايته منح عفوا كاملا لنحو 15 شخصاً وخفف جزئيا أو كليا الأحكام الصادرة بحقّ 5 آخرين.

وقد مُنِح عفو كامل لجورج بابادوبولوس، المستشار الدبلوماسي السابق لترامب خلال حملته الانتخابية عام 2016، الذي اعترف بأنّه كذب على مكتب التحقيقات الفيدرالي “إف بي آي” بشأن اتصالاته مع وسيط كان قد وعده بأن يجعله يتواصل مع مسؤولين روس.

وكان قد تعاون مع محقّقي المدّعي الخاص، روبرت مولر، الذي أجرى تحقيقات استمرت عامين وتتعلّق بوجود تواطؤ محتمل بين روسيا وفريق ترامب، ولم يتوصّل التحقيق إلى إثبات وجود تواطؤ بين موسكو والملياردير الجمهوري.

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