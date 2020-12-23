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تراجع أسعار «النفط».. خام «برنت» دون 50 دولاراً للبرميل

تراجع أسعار «النفط».. خام «برنت» دون 50 دولاراً للبرميل
http://almnatiq.net/?p=933213
المناطق_وكالات

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات الأربعاء في ترقب صدور بيانات المخزونات الأمريكية إذ تشير التقديرات الأولية إلى ارتفاعها، ووسط مخاوف حول مستقبل حزمة التحفيز المالي الجديدة في الولايات المتحدة.

وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة لخام “برنت” القياسي تسليم فبراير بنحو 1.5% إلى 49.34 دولار للبرميل، في تمام الساعة 09:00 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.

كما هبطت عقود خام “نايمكس” الأمريكي تسليم فبراير بنسبة 1.5% مسجلة 46.32 دولار للبرميل.

ووفقاً لبيانات معهد البترول الأمريكي ارتفعت مخزونات النفط في الولايات المتحدة بمقدار 2.70 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الثامن عشر من ديسمبر.

ومن المقرر صدور بيانات المخزونات الأمريكية عن إدارة معلومات الطاقة في وقت لاحق اليوم.

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