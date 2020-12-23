الموارد البشرية: منصة السكن الجماعي تستهدف تطوير سكن العمالة في السعودية

المناطق_ الرياض

قال نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لقطاع العمل، عبدالله بن ناصر أبوثنين، إن تطوير ظروف وبيئات العمل ورفع المستوى التنافسي لسوق العمل السعودي هو هدف استراتيجي عالي الأهمية ضمن أهداف رؤية 2030، ومنصة السكن الجماعي تأتي استكمالا للمبادرات المستمرة للجهات الحكومية في هذا المجال، مثل برامج حماية الأجور وتوثيق العقود إلكترونيا وتحسين العلاقة التعاقدية وغيرها.

وأضاف، في كلمته التي ألقاها خلال مشاركته في حفل إعلان المرحلة التنفيذية لتنظيم السكن الجماعي، أن منصة السكن الجماعي تتطلب من أصحاب المنشآت الإفصاح والترخيص لمواقع سكن العمالة حتى تتمكن الجهات الحكومية المشرفة والقطاع الخاص من تطوير سكن العمالة في المملكة ومتابعته.

وأشار أبوثنين،بحسب بيان لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إلى إطلاق وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حملة تواصل مكثفة مع جميع أصحاب المنشآت منذ شهر أبريل/ نيسان 2020؛ تهدف إلى إيضاح أهمية الإفصاح عم مواقع سكن العمالة وآليات ذلك لهم، سواء كان السكن جماعيا مقدم من المنشأة أو سكنا فرديا.

ولفت، أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عملت خلال فترة قياسية مع منصة إيجار ومنصة سكني على التكامل التقني مع منصة السكن الجماعي، وذلك لربط الخدمات المقدمة للمنشأة بالتسجيل في منصة السكن الجماعي تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء في ذلك.