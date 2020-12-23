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ميناء جازان يستقبل أول شحنة أنعام من رومانيا

ميناء جازان يستقبل أول شحنة أنعام من رومانيا
http://almnatiq.net/?p=933223
المناطق_جازان

استقبل ميناء جازان أول شحنة من الأنعام على متنها 12 ألف رأس قادمة من رومانيا وذلك في إطار دعم الأمن الغذائي.

وجرى تفريغ هذه الأنعام الحية التي سيتم توزيعها على مناطق المملكة في وقت قياسي بعد فحص أطباء المحاجر الحيوانية في وزارة البيئة والمياه والزراعة للتأكد من خلوها من أي أمراض محجرية.

ويأتي ذلك في ظل البنية التحتية المتطورة التي يتمتع بها ميناء جازان لاستقبال مختلف أنواع البضائع وما يمتلكه من الكوادر الوطنية المؤهلة إضافة إلى التجهيزات والإمكانات المتطورة والمعدات والآلات المخصصة لأعمال الشحن والتفريغ ومناولة البضائع ومحطات البضائع والساحات والمباني والتجهيزات البحرية والميزة التنافسية لميناء جازان في استقبال مختلف أنواع المواشي.

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