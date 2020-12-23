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القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط 46 مخالفا نظام المراعي والغابات وبحوزتهم 17 طناً من الحطب المحلي المعد للبيع

القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط 46 مخالفا نظام المراعي والغابات وبحوزتهم 17 طناً من الحطب المحلي المعد للبيع
http://almnatiq.net/?p=933226
المناطق - الرياض

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي في منطقة الرياض، (46) شخصاً من مخالفي نظام المراعي والغابات والتعليمات التي تنص على منع بيع الحطب المحلي أو نقله، منهم (37) مواطناً و (4) مقيمين من الجنسية البنجلاديشية و (3) مقيمين من الجنسية الباكستانية ومقيمَين من الجنسية اليمنية، بحوزتهم أكثر من 17 طنا من الحطب المحلي المعد للبيع تم تحميلها على (34) شاحنة، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.
ويأتي ذلك في إطار الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة بالقوات الخاصة للأمن البيئي والجهات الأمنية المساندة، بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.
وحث المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي، الرائد رائد المالكي الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض وعلى الرقم (996) والرقم (999) في جميع مناطق المملكة.

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