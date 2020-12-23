احدث الأخبار

زوارق حربية إسرائيلية تنتهك المياه الإقليمية اللبنانية
أبرز المواد
 جامعة الدول تدعو إلى وضع الاستراتيجيات والحلول لتوفير السكن اللائق للمواطن العربي
أبرز المواد
 القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط 46 مخالفا نظام المراعي والغابات وبحوزتهم 17 طناً من الحطب المحلي المعد للبيع
أبرز المواد
 ميناء جازان يستقبل أول شحنة أنعام من رومانيا
أبرز المواد
 الموارد البشرية: منصة السكن الجماعي تستهدف تطوير سكن العمالة في السعودية
أبرز المواد
 الهند تسجل ما يقرب من 24 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا
أبرز المواد
 تراجع أسعار «النفط».. خام «برنت» دون 50 دولاراً للبرميل
أبرز المواد
 ترامب يصدر موجة من قرارات العفو في الأسابيع الأخيرة
أبرز المواد
 بعد ثبوت “الربا”.. شطب عمولات تمويل بـ1.5 مليون ريال على قرض مواطن بـ 250 ألف
أبرز المواد
 «التعليم» توجه بقياس الفاقد التعليمي لدى الطلاب في كافة المراحل
أبرز المواد
 وسط خلاف مع اليونان.. تحرك تركي جديد شرقي المتوسط
أبرز المواد
 التخصصات الصحية: دعم القطاع الصحي بـ 250 مرمز طبي
أبرز المواد
زوارق حربية إسرائيلية تنتهك المياه الإقليمية اللبنانية

زوارق حربية إسرائيلية تنتهك المياه الإقليمية اللبنانية

أبرز المواد
جامعة الدول تدعو إلى وضع الاستراتيجيات والحلول لتوفير السكن اللائق للمواطن العربي

جامعة الدول تدعو إلى وضع الاستراتيجيات والحلول لتوفير السكن اللائق للمواطن العربي

أبرز المواد
القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط 46 مخالفا نظام المراعي والغابات وبحوزتهم 17 طناً من الحطب المحلي المعد للبيع

القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط 46 مخالفا نظام المراعي والغابات وبحوزتهم 17 طناً من الحطب المحلي المعد للبيع

أبرز المواد
ميناء جازان يستقبل أول شحنة أنعام من رومانيا

ميناء جازان يستقبل أول شحنة أنعام من رومانيا

أبرز المواد

زوارق حربية إسرائيلية تنتهك المياه الإقليمية اللبنانية

زوارق حربية إسرائيلية تنتهك المياه الإقليمية اللبنانية
http://almnatiq.net/?p=933230
المناطق - الرياض

استمرت الخروقات المتكررة التي تنفذها زوارق حربية إسرائيلية للمياه الإقليمية اللبنانية خارقة قرار مجلس الأمن رقم 1701.
وأشار بيان للجيش اللبناني اليوم إلى أنه تم تسجيل 3 خروقات بحرية للمياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة بجنوب لبنان، لمسافة أقصاها حوالي 482 متراً ، لافتا إلى أنه تمت متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.

روابط ذات صلة

جامعة الدول تدعو إلى وضع الاستراتيجيات والحلول لتوفير السكن اللائق للمواطن العربي

جامعة الدول تدعو إلى وضع الاستراتيجيات والحلول لتوفير السكن اللائق للمواطن العربي
القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط 46 مخالفا نظام المراعي والغابات وبحوزتهم 17 طناً من الحطب المحلي المعد للبيع

القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط 46 مخالفا نظام المراعي والغابات وبحوزتهم 17 طناً من الحطب المحلي المعد للبيع
ميناء جازان يستقبل أول شحنة أنعام من رومانيا

ميناء جازان يستقبل أول شحنة أنعام من رومانيا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*