استمرت الخروقات المتكررة التي تنفذها زوارق حربية إسرائيلية للمياه الإقليمية اللبنانية خارقة قرار مجلس الأمن رقم 1701.
وأشار بيان للجيش اللبناني اليوم إلى أنه تم تسجيل 3 خروقات بحرية للمياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة بجنوب لبنان، لمسافة أقصاها حوالي 482 متراً ، لافتا إلى أنه تمت متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.
زوارق حربية إسرائيلية تنتهك المياه الإقليمية اللبنانية
استمرت الخروقات المتكررة التي تنفذها زوارق حربية إسرائيلية للمياه الإقليمية اللبنانية خارقة قرار مجلس الأمن رقم 1701.
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