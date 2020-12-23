زوارق حربية إسرائيلية تنتهك المياه الإقليمية اللبنانية

المناطق - الرياض

استمرت الخروقات المتكررة التي تنفذها زوارق حربية إسرائيلية للمياه الإقليمية اللبنانية خارقة قرار مجلس الأمن رقم 1701.

وأشار بيان للجيش اللبناني اليوم إلى أنه تم تسجيل 3 خروقات بحرية للمياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة بجنوب لبنان، لمسافة أقصاها حوالي 482 متراً ، لافتا إلى أنه تمت متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.