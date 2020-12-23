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الأمن الباكستاني يقضي على 10 إرهابيين خلال عملية أمنية في بلوشستان
http://almnatiq.net/?p=933231
المناطق - الرياض

قضت قوات الأمن الباكستانية على عشرة مسلحين من العناصر الإرهابية خلال عملية نفذتها في إقليم بلوسشتان جنوب غرب باكستان.
وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني اليوم أن قوات الأمن داهمت موقعاً للإرهابيين في منطقة “أوران” بإقليم بلوشستان، وواجهت مقاومة من جانب إرهابيين كانوا في ذلك الموقع، حيث جرى تبادل إطلاق النار بين الطرفين أسفر عن نجاح قوات الأمن في القضاء على الإرهابيين العشرة.
وأضاف أن الإرهابيين الذين تم القضاء عليهم كانوا متورطين في إطلاق النار على فرقة عسكرية قبل يومين ما أدى إلى مقتل جندي من رجال تلك الفرقة التي كانت تقوم بعملية تمشيط أمني في نفس المنطقة.

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