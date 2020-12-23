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“الزكاة والدخل” و “منشآت” توقعان مذكرة تعاون لخدمة المكلفين من رواد الأعمال

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“الزكاة والدخل” و “منشآت” توقعان مذكرة تعاون لخدمة المكلفين من رواد الأعمال

“الزكاة والدخل” و “منشآت” توقعان مذكرة تعاون لخدمة المكلفين من رواد الأعمال
http://almnatiq.net/?p=933237
المناطق - الرياض

أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل اليوم، توقيع مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الهيئتين، وتوظيف إمكانياتهما في تحسين جودة الخدمات المقدمة إلى المكلفين بأحكام أنظمة الزكاة والضريبة من رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة.
ووقّع مذكرة التفاهم من طرف “الزكاة والدخل” معالي محافظ الهيئة المهندس سهيل بن محمد أبانمي، فيما وقع المذكرة من طرف “منشآت” محافظ الهيئة المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد.
وتقضي المذكرة ببناء التكامل الإلكتروني بين “الزكاة والدخل” و”منشآت”، بما يساعد على معرفة واقع المكلفين من أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتيسير الاستعلام عن أعداد المكلفين والإيرادات وحجم النشاط ونوعه.
وتهدف المذكرة إلى تشكيل فرق العمل المشتركة بين الهيئتين، وذلك من أجل إعداد الدراسات ذات الاهتمام المشترك، والتعاون في توعية المكلفين من أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة لزيادة امتثالهم الضريبي وتطوير البرامج في مركز “ذكاء” التابع لـ “منشآت” طبقاً للآليات المعتمدة من كلا الطرفين، بالإضافة إلى عقد ورش عمل وفعاليات لتوعية المكلفين من أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

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