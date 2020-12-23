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“المركز الوطني للأرصاد”: أمطار رعدية على منطقة الباحة

“المركز الوطني للأرصاد”: أمطار رعدية على منطقة الباحة
http://almnatiq.net/?p=933242
المناطق - الباحة

نبه المركز الوطني للأرصاد من أمطارٍ رعدية على منطقة الباحة اليوم، مصحوبةً بنشاط في الرياح السطحية, وتدني مدى الرؤية.
ويشمل التنبيه الذي يستمر – بمشيئة الله – إلى الساعة الـ 8 مساءً، مدينة الباحة, ومحافظة الباحة, والحجرة, والعقيق, والقرى, والمخواة, والمندق, وبلجرشي, وبني حسن, وغامد الزناد, وقلوة والأجزاء المجاورة لها.
بدورها حذرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، والاتصال على الرقم 998 للإبلاغ عن أي حالات طارئة – لا سمح الله -.

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