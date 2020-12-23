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المنظومة الإشرافية بتعليم تبوك تعزز دور المدارس في الاختبارات عن بعد

المنظومة الإشرافية بتعليم تبوك تعزز دور المدارس في الاختبارات عن بعد

منطقة تبوك
جولات ميدانية لمدير تعليم صبيا ومساعديه للوقوف على سير الاختبارات عن بعد

جولات ميدانية لمدير تعليم صبيا ومساعديه للوقوف على سير الاختبارات عن بعد

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جولات ميدانية لمدير تعليم صبيا ومساعديه للوقوف على سير الاختبارات عن بعد

جولات ميدانية لمدير تعليم صبيا ومساعديه للوقوف على سير الاختبارات عن بعد
http://almnatiq.net/?p=933246
جازان _فضه عطيف؛

قام مدير تعليم صبيا الدكتور حسن بن محسن خرمي بزيارة لمحافظة فيفا التقى خلالها محافظ فيفا سفر ين سعد الشهراني، استعرض معه استعدادات إدارة تعليم صبيا للاختبارات، وما يلقاه مكتب تعليم فيفا من دعم من سعادة المحافظ ومشاركته في انطلاقة اختبارات الفصل الأول عن بعد، ومتابعته للمشاريع التي يجري العمل عليها، والمباني المتعثرة ودعمه لإزالة العقبات، بتوجيه من سمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه، مؤكدا أن هذا الاهتمام يأتي امتدادا لما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده -حفظهما الله- من عناية بالعملية التعليمية. والتقى الدكتور (الخرمي) بمشرفي مكتب تعليم فيفا وناقش معهم العديد من القضايا التعليمية والتربوية، وأجاب على استفساراتهم، كما قام بزيارة للمركز العلمي، ومركز الشيخ مصلح الفيفي لرعاية الموهوبين، واطلع على ما تحويه من منشآت وتجهيزات، وما تقدمه من منجزات وخدمات في المجالات العلمية، مقدرا جهود قيادات مكاتب التعليم، وما يقدمه المشرفون والمشرفات، والمعلمون والمعلمات في سبيل إنجاح العملية التعليمية.

من جانب آخر قام المساعد للشؤون التعليمية ناصر بن أحمد معافا بزيارة لمدرسة الملك فهد بالقمري، وضمد الثانوية التابعة لمكتب تعليم ضمد لتفقد الاختبارات الإلكترونية، مؤكدا على ضرورة الاستمرار في رفع التقارير اليومية عن سير الاختبارات، وتعزيز الزيارات الإشرافية للمدارس. كما تفقد المساعد للشؤون المدرسية عثمان محمد مسلمي مدرسة الوليد بن عبد الملك الابتدائية، وغريف الحضن، ومدرسة قرية بيش التابعة لمكتب تعليم بيش، لمتابعة لجان الاختبارات لبعض المدارس، مشيرا إلى أهمية مراعاة الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمدارس التي تختبر بعض الطلاب بشكل حضوري، وتجهيز المدارس بما يضمن الأمن والسلامة لهم. وقامت المساعد للشؤون التعليمية بنات مها محمد الحمزي بزيارة لمدارس ثانوية صبيا الخامسة وتعليم الكبيرات وثانوية العيدابي الأولى، والمتوسطة الأولى ومدرسة التحفيظ والعوق الفكري بالداير، تفقدت خلالها سير الاختبارات وأكدت على ضرورة استمرار وحدات الخدمات الإرشادية بالإدارة ومكاتب التعليم في تلقي استفسارات الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم أثناء فترة الاختبارات عن بعد، ودعم المستفيدين نفسيا وتربوية واجتماعيا.

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