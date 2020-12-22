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المنظومة الإشرافية بتعليم تبوك تعزز دور المدارس في الاختبارات عن بعد

المنظومة الإشرافية بتعليم تبوك تعزز دور المدارس في الاختبارات عن بعد

منطقة تبوك
جولات ميدانية لمدير تعليم صبيا ومساعديه للوقوف على سير الاختبارات عن بعد

جولات ميدانية لمدير تعليم صبيا ومساعديه للوقوف على سير الاختبارات عن بعد

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المنظومة الإشرافية بتعليم تبوك تعزز دور المدارس في الاختبارات عن بعد

المنظومة الإشرافية بتعليم تبوك تعزز دور المدارس في الاختبارات عن بعد
http://almnatiq.net/?p=933247
تبوك- فايز السميري:

أكد المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسن العُمري أن رعاية الأبناء الطلاب والطالبات خلال فترة الاختبارات وتقديم الدعم والمساندة لهم من أبرز أولويات الإدارة، مشددا على ضرورة تلمس احتياجاتهم بشراكة فاعلة مع أولياء الأمور مشيرا إلى أن أكثر من 650 مشرف ومشرفة يساندون ويعززون دور المدارس خلال اختبارات الفصل الدراسي الأول عن بعد والعمل على توفير الأجواء المناسبة للطلاب والطالبات وضرورة استمرار وحدات الخدمات الإرشادية بالإدارة ومكاتب التعليم في تلقي استفسارات الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم أثناء فترة الاختبارات عن بعد.
من جهة ثانية شهدت مدارس تعليم تبوك جولات ميدانية لمساعدي المدير العام ومديري مكاتب التعليم ومديري الإدارات، والقيادات التعليمية “بنين وبنات” للإشراف بشكل مباشر، على سير الاختبارات، ومتابعة دخول الطلاب والطالبات على منصة مدرستي، لأداء الاختبارات، وتقديم الدعم الفني للقيادات المدرسية في رحلة التعليم عن بعد ومتابعة الفصول الافتراضية لمعالجة الفاقد التعليمي.

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