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لجنة التعديات بأملج تزيل تعديات على ٣ آلاف متر مربع بمركز الحايل

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لجنة التعديات بأملج تزيل تعديات على ٣ آلاف متر مربع بمركز الحايل

لجنة التعديات بأملج تزيل تعديات على ٣ آلاف متر مربع بمركز الحايل
http://almnatiq.net/?p=933249
أملج- فايز السميري:

أزالت لجنة التعديات بمحافظة أملج اليوم تعديات بمركز الحايل التابع للمحافظة ، أحدثت على مساحة ٣ آلاف متر مربع .
وأوضحت اللجنة أن الإزالة شملت مباني وبرك وأحواش فيما طبقت الأنظمة والتعليمات بحق المتعدين .
وأبانت اللجنة أنها تعمل بشكل متواصل لمنع مثل هذه التعديات بالمراقبة والمتابعة، وفقاً للتوجيهات القاضية بإزالة أي تعدي على الأراضي الحكومية بدون مسوّغ شرعي ونظامي وتطبيق العقوبات والغرامات النظامية بحق المخالفين، مهيبة بجميع المواطنين التعاون معها بالإبلاغ الفوري عن أي مخالفات .

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