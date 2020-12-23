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أمير مكة يستقبل وزير الحج والعمرة

أمير مكة يستقبل وزير الحج والعمرة
http://almnatiq.net/?p=933256
المناطق - مكة

استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمةصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة، معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بنتن .
واستمع الأمير خالد الفيصل إلى شرح عن أعمال الوزارة ، حيث أوضح الوزير بنتن أن 5 ملايين معتمر ومصلٍ قدموا للمسجد الحرام منذ العودة التدريجية للعمرة، ولم يتم تسجيل أي إصابات بفيروس كورونا بينهم ولله الحمد،  في وقت تم فيه التركيز بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة  على تحقيق أعلى المعايير الصحية لهم.
كما اطلع أمير منطقة مكة المكرمة على خطط الوزارة التطويرية وفي مقدمتها البرامج التقنية والهادفة للتسهيل على ضيوف الرحمن.

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