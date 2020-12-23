أمير منطقة جازان يتسلم تقرير جهود ومشاريع جمعية الأمير محمد بن ناصر للإسكان الخيري ..

جازان -فضه عطيف

تسلم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان رئيس مجلس إدارة جمعية الأمير محمد بن ناصر للإسكان الخيري بمكتبه بالإمارة اليوم، تقريرا عن جهود وانجازات جمعية الأمير محمد بن ناصر للاسكان الخيري وذلك خلال استقباله نائب رئيس مجلس ادارة الجمعية الشيخ يعقوب علي مقري وعدد من أعضاء مجلس الإدارة.

واستهل سموه اللقاء بكلمة أكد فيها أهمية العمل الخيري في تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للأسر المستفيدة من مشروعات الجمعية وغيرها من جمعيات الإسكان الخيري والتنموي.

وأعرب سمو أمير المنطقة عن شكره لأعضاء مجلس إدارة الجمعية ومنسوبيها كافة على ما يقومون به ويقدمونه من أعمال وخدمات للمستفيدين من مشروع الجمعية بحي السويس وحي المودة في مدينة جيزان والمشروعات التي تشرف عليها ببعض محافظات المنطقة الأخرى.

ونوه سموه بما تجده المنطقة من دعم ورعاية من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- في مختلف المجالات التنموية والخدمية والاجتماعية ومنها مشروعات الإسكان الخيري سائلا الله تعالى أن يديم على هذه البلاد أمنها واستقرارها وولاة أمرها.

واستمع

واستمع سمو أمير جازان لشرح مفصل من الشيخ يعقوب مقري عن تقرير المشاريع الخاص بالجمعية والجهود المبذولة ، ومنها مشروع حي المودة الواقع غرب قرية دحيقة والذي يتكون من ١١٢ وحدة سكنية حيث سيتم توزيعها على المشمولين بالضمان الاجتماعي والارامل والمطلقات وذوي الاحتياجات الخاصة وذلك حسب الخطط الاستراتيجية التي تتبعها الجمعية و عبر منصة ” جود “.

وجرى خلال الاجتماع بحث كافة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ومنها مناقشة اللوائح الخاصة بالجمعية والموقف الإداري والفني والتقرير المالي الخاص بالجمعية وكل ما يهم عملها وما تم تحقيقه من إنجازات, ومناقشة عدد من موضوعات التي تخص الخطة التشغيلية للفتره القادمة.

وفي نهاية اللقاء شدد سمو أمير جازان على ضرورة التنسيق والعمل الدائم والتعاون المثمر بين الجمعية والجمعيات المماثلة لتبادل الخبرات وكذا رجال الأعمال ومحبي عمل الخير بما يسهم في دعم مسيرة عمل الجمعية والتعريف ببرامجها وخططها ومشروعاتها التي نفذتها وتسعى لتنفيذها بما يحقق أهداف الجمعية منطلقة من مبدأ التكافل الاجتماعي والتعاون على البر والتقوى والعمل على استقرار الأسر المحتاجة للسكن والمشاركة في التنمية الشاملة من خلال تحسين وضع الأسر اقتصادياً واجتماعياً.

مؤكدا على ضرورة التعاون مع وزارة الاسكان في كل ما من شانه حول حصول الاسر الاشد حاجاً على السكن االملائم كما شدد سموه على اعضاء مجلس الادارة ان يكونو مدركين للمتغيرات والاوضاع الراهنه في الجمعيات وضرورة بذل المزيد من الجهود من خلال تبني الافكار والرؤى التي تخدم الجمعية ومستفيديها.