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أمير جازان يرعى توقيع اتفاقية انتفاع بين وزارة البيئة والجمعية التعاونية لصيادي الأسماك بالمنطقة..

أمير جازان يرعى توقيع اتفاقية انتفاع بين وزارة البيئة والجمعية التعاونية لصيادي الأسماك بالمنطقة..
http://almnatiq.net/?p=933262
جازان -فضه عطيف

رعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان في الإمارة اليوم، مراسم توقيع اتفاقية انتفاع بين فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بجازان والجمعية التعاونية لصيادي الأسماك بالمنطقة وذلك خلال استقباله في مكتبه اليوم ، مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس محمد بن علي آل عطيف، ومدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية م. أحمد بن محمد القنفذي ، ورئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية لصيادي الأسماك حمود بن يحيى الشيخ.
واستمع سمو أمير جازان لشرح مفصل عن اتفاقية الانتفاع المبرمة بين الطرفين التي تهدف لتطوير وتنمية المجال الزراعي او السمكي من الأصناف المستديمة التابعة وزارة البيئة والمياه والزراعة ، وكل ما من شأنه في تعزيز التعاون، والتنسيق بين فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة والجمعية التعاونية لصيادي الأسماك في تطوير الصالح العام، ودعم الشباب السعودي في مهنة الصيد واستفادة الصيادين من خدمات التي تقدم لها عبر تأمين وتوفير المراكب الجديدة وشاحنات التبريد لحفظ الاسماك بكافة مرافىء الصيد البحرية بالمنطقة.
كما أطلع سمو أمير جازان على الأعمال المشتركة بين فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة والجمعية التعاونية لصيادي الأسماك وسبل تطويرها والتعاون في تقديم كل ما هو افضل لأبناء منطقة جازان .
مؤكداً سموه أهمية اتفاقية التعاون والانتفاع وضرورة تحقيق بنودها واهدافها ، والجهود المبذولة من قبل الجميع لتحقيق التنمية والتطوير بالمنطقة لكافة الفئات المستهدفة ، في ظل ما تجده من دعم ورعاية من القيادة الحكيمة.

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