مقتل قيادي في تنظيم “داعش” الإرهابي خلال عملية أمنية جنوب كركوك

قُتل قيادي في تنظيم “داعش” الإرهابي خلال عملية أمنية نفذتها قوات الأمن العراقية اليوم في منطقة وادي الشاي جنوب مدينة كركوك.

وأوضح الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية في بيان أن وحدات جهاز مُكافحة الإرهاب نفذت عمليات نوعية بجنوب محافظة كركوك وغرب محافظة بغداد أسفرت عن مقتل عُنصرين إرهابيين انتحاريين من بقايا تنظيم “داعـش” الإرهابي, أحدهما المعاون الأول لما يُعرف بوالي العراق المُلقب بـ “شعلان”، كما ألقت قوات مكافحة الإرهاب القبض على عُنصرين إرهابيين آخرين في قضاء أبوغريب غرب بغداد .