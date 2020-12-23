أمير القصيم يرأس اجتماعاً لاستعراض توصيات لجنة دراسة توفير فرص استثمارية للشباب بالمنطقة

رأس صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في الإمارة اليوم, اجتماعاً لاستعراض توصيات لجنة دراسة توفير فرص استثمارية للشباب بالمنطقة.

وبحث الاجتماع آليات العمل مع أعضاء لجنة دراسة توفير الفرص الاستثمارية للشباب في المنطقة، ومدى أهمية التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات لتطبيق وتنفيذ خطط توفير الفرص الاستثمارية للفئة المستهدفة في المنطقة.



وأكد سمو أمير القصيم حرص القيادة الحكيمة – أيدها الله – ، على دعم الشباب وإتاحة الفرص الاستثمارية للشباب , لتمكين أبناء وبنات الوطن من تلك الفرص المتاحة , مشدداً على ضرورة مواصلة الجهود والتكاتف لخدمة أبناء وبنات المنطقة عبر برنامج التوطين ، ومتابعة الأنشطة المستهدفة عبر هذه اللجنة ، وتوفير فرص استثمارية للشباب والفتيات ، لتحسين سوق وبيئة العمل ، ولتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 لاستشراف مستقبل أسواق العمل.

ووجه سموه بإطلاق مبادرة للباعة المتجولون في المنطقة ووضع آليات لتنفيذها ، واستمرار عمل اللجنة لمتابعة وتقييم العمل والرفع الدائم بتقارير دورية لمتابعة ما تم إنجازه على أرض الواقع.

فيما أوضح وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان ، أن توجيه سمو أمير المنطقة يأتي امتداداً لاهتمامه على إيجاد فرص عمل للمواطنين والمواطنات وخلق مجالات لهم وتقديم كل ما يحتاجونه من تسهيلات وإجراءات تساعدهم على العمل.

وبين أمين عام برنامج التوطين بالمنطقة رئيس اللجنة أحمد المشيقح ، من جانبه أن اللجنة خرجت بعدة توصيات تساعد الشباب والفتيات على بداية عملهم الخاص من خلال التنسيق المستمر مع الجهات المعنية ، منها وضع منصة إلكترونية لتسجيل بياناتهم وحصولهم على تصاريح من أمانة المنطقة وفق ضوابط تسهل عليهم ممارسة أعمالهم ، وكذلك الاستفادة من البرامج التي تطرحها الجهات كبرنامج العمل الحر.

حضر الاجتماع أمين المنطقة المهندس محمد المجلي ، وأعضاء اللجنة من المسؤولين في القطاعات الحكومية المعنية.