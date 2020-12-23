احدث الأخبار

أمير القصيم يرأس اجتماعاً لاستعراض توصيات لجنة دراسة توفير فرص استثمارية للشباب بالمنطقة
أبرز المواد
 مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 8720.67 نقطة
أبرز المواد
 مقتل قيادي في تنظيم “داعش” الإرهابي خلال عملية أمنية جنوب كركوك
أبرز المواد
 أمير جازان يرعى توقيع اتفاقية انتفاع بين وزارة البيئة والجمعية التعاونية لصيادي الأسماك بالمنطقة..
أبرز المواد
 أمير منطقة جازان يتسلم تقرير جهود ومشاريع جمعية الأمير محمد بن ناصر للإسكان الخيري ..
أبرز المواد
 أمير مكة يستقبل وزير الحج والعمرة
أبرز المواد
 لجنة التعديات بأملج تزيل تعديات على ٣ آلاف متر مربع بمركز الحايل
منطقة تبوك
 المنظومة الإشرافية بتعليم تبوك تعزز دور المدارس في الاختبارات عن بعد
منطقة تبوك
 جولات ميدانية لمدير تعليم صبيا ومساعديه للوقوف على سير الاختبارات عن بعد
منطقة جازان
 “المركز الوطني للأرصاد”: أمطار رعدية على منطقة الباحة
أبرز المواد
 الصندوق الصناعي: أكثر من 5 مليارات ريال قيمة دعم القطاع الخاص لمواجهة جائحة كورونا
أبرز المواد
 البرلمان العربي يُطالب المجتمع الدولي برفض مشروع قانون تسوية وتمويل البؤر الاستيطانية في فلسطين
أبرز المواد
أمير القصيم يرأس اجتماعاً لاستعراض توصيات لجنة دراسة توفير فرص استثمارية للشباب بالمنطقة

أمير القصيم يرأس اجتماعاً لاستعراض توصيات لجنة دراسة توفير فرص استثمارية للشباب بالمنطقة

أبرز المواد
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 8720.67 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 8720.67 نقطة

أبرز المواد
مقتل قيادي في تنظيم “داعش” الإرهابي خلال عملية أمنية جنوب كركوك

مقتل قيادي في تنظيم “داعش” الإرهابي خلال عملية أمنية جنوب كركوك

أبرز المواد
أمير جازان يرعى توقيع اتفاقية انتفاع بين وزارة البيئة والجمعية التعاونية لصيادي الأسماك بالمنطقة..

أمير جازان يرعى توقيع اتفاقية انتفاع بين وزارة البيئة والجمعية التعاونية لصيادي الأسماك بالمنطقة..

أبرز المواد

أمير القصيم يرأس اجتماعاً لاستعراض توصيات لجنة دراسة توفير فرص استثمارية للشباب بالمنطقة

أمير القصيم يرأس اجتماعاً لاستعراض توصيات لجنة دراسة توفير فرص استثمارية للشباب بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=933269

رأس صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في الإمارة اليوم, اجتماعاً لاستعراض توصيات لجنة دراسة توفير فرص استثمارية للشباب بالمنطقة.
وبحث الاجتماع آليات العمل مع أعضاء لجنة دراسة توفير الفرص الاستثمارية للشباب في المنطقة، ومدى أهمية التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات لتطبيق وتنفيذ خطط توفير الفرص الاستثمارية للفئة المستهدفة في المنطقة.


وأكد سمو أمير القصيم حرص القيادة الحكيمة – أيدها الله – ، على دعم الشباب وإتاحة الفرص الاستثمارية للشباب , لتمكين أبناء وبنات الوطن من تلك الفرص المتاحة , مشدداً على ضرورة مواصلة الجهود والتكاتف لخدمة أبناء وبنات المنطقة عبر برنامج التوطين ، ومتابعة الأنشطة المستهدفة عبر هذه اللجنة ، وتوفير فرص استثمارية للشباب والفتيات ، لتحسين سوق وبيئة العمل ، ولتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 لاستشراف مستقبل أسواق العمل. 

ووجه سموه بإطلاق مبادرة للباعة المتجولون في المنطقة ووضع آليات لتنفيذها ، واستمرار عمل اللجنة لمتابعة وتقييم العمل والرفع الدائم بتقارير دورية لمتابعة ما تم إنجازه على أرض الواقع. 

فيما أوضح وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان ، أن توجيه سمو أمير المنطقة يأتي امتداداً لاهتمامه على إيجاد فرص عمل للمواطنين والمواطنات وخلق مجالات لهم وتقديم كل ما يحتاجونه من تسهيلات وإجراءات تساعدهم على العمل. 

وبين أمين عام برنامج التوطين بالمنطقة رئيس اللجنة أحمد المشيقح ، من جانبه أن اللجنة خرجت بعدة توصيات تساعد الشباب والفتيات على بداية عملهم الخاص من خلال التنسيق المستمر مع الجهات المعنية ، منها وضع منصة إلكترونية لتسجيل بياناتهم وحصولهم على تصاريح من أمانة المنطقة وفق ضوابط تسهل عليهم ممارسة أعمالهم ، وكذلك الاستفادة من البرامج التي تطرحها الجهات كبرنامج العمل الحر.
حضر الاجتماع أمين المنطقة المهندس محمد المجلي ، وأعضاء اللجنة من المسؤولين في القطاعات الحكومية المعنية. 

روابط ذات صلة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 8720.67 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 8720.67 نقطة
مقتل قيادي في تنظيم “داعش” الإرهابي خلال عملية أمنية جنوب كركوك

مقتل قيادي في تنظيم “داعش” الإرهابي خلال عملية أمنية جنوب كركوك
أمير جازان يرعى توقيع اتفاقية انتفاع بين وزارة البيئة والجمعية التعاونية لصيادي الأسماك بالمنطقة..

أمير جازان يرعى توقيع اتفاقية انتفاع بين وزارة البيئة والجمعية التعاونية لصيادي الأسماك بالمنطقة..

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*