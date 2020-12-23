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الصحة تسجل (177) إصابة جديدة بكورونا.. و(169) حالة شفاء
http://almnatiq.net/?p=933276
المناطق - الرياض

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 23 ديسمبر 2020، عن تسجيل (177) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية ، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات المسجلة في المملكة إلى (361,536) حالة. فيما بلغ إجمالي الحالات النشطة بفيروس كورونا في المملكة إلى ( 2970 ) حالة ، منها (383) حالة حرجة.

كما أعلنت الصحة عن تسجيل (169) حالة تماثلت للشفاء، ليصل مجموع المتعافين إلى (352,418) حالة تعافي،  فيما ارتفع إجمالي الوفيات في المملكة إلى (6148 ) حالة بعد تسجيل (9) حالة وفاة جديدة.

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