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وكالة جامعة الملك خالد للأعمال تطلق مبادرة “حرفٌ خالدٌ في وطن خالد” احتفاءً باليوم العالمي للغة العربية

وكالة جامعة الملك خالد للأعمال تطلق مبادرة “حرفٌ خالدٌ في وطن خالد” احتفاءً باليوم العالمي للغة العربية
http://almnatiq.net/?p=933297
المناطق - عسير

أطلقت جامعة الملك خالد ممثلة في وكالة الجامعة للأعمال والاقتصاد المعرفي بالتعاون مع نادي ضمك مبادرة بعنوان “حرف خالد في وطن خالد”؛ احتفاءً باليوم العالمي للغة العربية، وذلك بمدينة الأمير سلطان الرياضية بالمحالة أثناء مباراة فريقي أبها وضمك.

وأوضح وكيل الجامعة للأعمال والاقتصاد المعرفي الأستاذ الدكتور عبداللطيف بن إبراهيم الحديثي أن الجامعة تحتفل باليوم العالمي للغة العربية للعديد من الأهداف التي تسعى من خلالها إلى إبراز أهمية اللغة العربية بصفتها اللغة الرسمية واللغة التي نزل بها القرآن، وإبراز أهميتها وتعزيز حضورها، مقدمًا شكره إلى منسوبي فرع وزارة الرياضة بعسير.

يأتي هذا ضمن حزمة من البرامج والفعاليات أطلقتها الجامعة احتفاءً بهذه المناسبة.

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