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أمانة منطقة عسير تطرح ١١ مشروعًا استثماريًا متنوعًا

أمانة منطقة عسير تطرح ١١ مشروعًا استثماريًا متنوعًا
http://almnatiq.net/?p=933305
المناطق - عسير

طرحت أمانة منطقة عسير عددًا من الفرص الاستثمارية والتي منها تشغيل سوق للخضار والفواكه، وإنشاء وتشغيل مجمع تجاري بوسط البلد بجوار سوق السمك، إلى جانب إنشاء عددٍ من المواقع التجارية والترفيهية التي تأتي بناءً على طبيعة وموقع المنطقة الجغرافي وحاجتها للخدمات والمشروعات في مختلف المجالات، انطلاقًا من توجيهات سمو أمير المنطقة، وحرص الأمانة على تطوير العلاقات الداخلية والخارجية مع الشركاء في الجهات الحكومية والخاصة.

وفي ذات السياق، قال أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي إن المنطقة تتمتع ببيئة استثمارية جاذبة وبالتالي فإن الأمانة طرحت أكثر من ١١ مشروعًا متنوعاً بين المتوسطة والصغيرة بمتابعة سمو أمير المنطقة، وذلك بهدف استثمار  وطرح الفرص الاستثمارية على مستوى المنطقة، مؤكداً أن الفرص المتاحة مميزة وتأتي تلبيةً لحاجة المنطقة للمشاريع النوعية وفي سياق تكاملي مع القطاع الخاص مع مراجعة الحوكمة التي تسهم في تسهيل عمل المستثمرين، مضيفًا أن وكالة الاستثمار تعمل على بناء قاعدة بيانات حول هذه المشاريع وآلية العمل والتنفيذ، مبيناً أن طرح الفرص الاستثمارية يمثل نقطة ربط بين المستثمرين ومختلف الجهات الحكومية لتسهيل إصدار التراخيص وإعداد بعض الدراسات والمؤشرات الضرورية لدعم المستثمرين في اتخاذ القرار.

وأشار الحميدي إلى أن من ضمن المشاريع ماهو خدمي وترفيهي وتجاري وهي تتمثل في صيانة وإدارة سوق للخضار والفواكه بحي الهيام وتشغيل وصيانة وإدارة مجمع تجاري قائم بوسط البلد المجاور لسوق السمك إضافة إلى مجمع تجاري آخر على طريق المصنعة قبل قرية الشينة وموقع آخر لتأجير الدراجات الهوائية في ممشى الروضة وغيرها من الفرص الاستثمارية، مؤكدًا أن هذه الفرص تحوي فرصًا هائلة للنمو وتحقيق ربحية عالية، لافتًا إلى أن الأمانة طرحت خلال ملتقى “فرص” الكثير من الفرص الاستثمارية أمام المستثمرين في مجالات بلدية وسياحية وتجارية بما يتوافق مع تعليمات وزارة الشؤون البلدية والقروية وبما يتواءم مع برنامج جودة الحياة لرؤية ٢٠٣٠، موضحًا بأنه يمكن الاطلاع على الفرص الاستثمارية والتنافس عليها عبر بوابة “فرص” إلى جانب أنه سيتم طرح عشرات الفرص الاستثمارية خلال الأيام القادمة.

بدوره، قال وكيل الأمين للاستثمار المهندس محمد آل عمرة إن المنطقة بها الكثير من الفرص الاستثمارية المميزة في ظل وجود خطة طموحة للخدمات اللوجستية واستغلال بعض العوامل السياحية والطبيعية في تنفيذها وتحقيق أهدافها، مؤكدًا أن هناك قاعة بيانات موسعة لمعلومات التواصل مع رواد الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى جانب التواصل مع الغرف التجارية وهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة وذلك لاعتماد آلية التعاون في نشر الفرص الاستثمارية للأمانة عبر قواعد البيانات لديهم، مضيفًا أن هذه الفرص متنوعة في مجالات تجارية وخدمية وترفيهية، مشيرًا إلى أن خطة العمل عليها قد رُسمت من حيث جدوى الاستثمار للدخول في المنافسة إضافة إلى أنه سيتم توفير تصاميم عامة عن منطقة عسير كواجهة استثمارية، مشيرًا إلى أن أمانة المنطقة حرصت على التنوع في الفرص المطروحة ما بين دور سكن ومولات تجارية ومواقع وخدمات سياحية وترفيهية إضافةً مطاعم والكشكات الخاصة بتقديم الوجبات الغذائية والمشروبات وهي موزعة بشكل متوازن في عددٍ من المواقع.

الجدير بالذكر، فإن أمانة منطقة عسير طرحت مشاريع استثمارية تعد فرصة لتوسيع قاعدة المتنافسين واستقطاب الاستثمارات للمساهمة في جودة الحياة في المنطقة وهي متاحة لمن يرغب الدخول في المنافسة عليها عبر بوابة “فرص”.

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