قيادات ومسؤولي العلاقات المؤسسية يستعرضون تجاربهم بملتقى أفضل ممارسات الاتصال المؤسسي خلال كوفيد19

المناطق - الجبيل

نظمت جمعية اتصال للعلاقات العامة مساء أمس الأول الثلاثاء ملتقى أفضل ممارسات الاتصال المؤسسي في الاستعداد والاستجابة لجائحة كورونا وذلك عبر برنامج زوم بمشاركة عدد من المتحدثين من القيادات ومسؤولي العلاقات المؤسسية بالمنطقة الشرقية التي كانت لهم مساهمات وإعمال في جائحة كورونا. حيث شارك في الملتقى المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية أ. محمد الصفيان ومدير عام شؤون سابك بالمنطقة الشرقية أ. ذيب الدوسري، ومدير مركز الملك عبد العزيز الثقافي ( إثراء التواصل) م. حسين حنبظاظه، ومدير إدارة والعلاقات العامة بصحة الشرقية، مطلق الجلعود، ومدير الاتصال والإعلام بالهيئة الملكية بالجبيل، أ. فيصل الظفيري حيث أدارت جلسات الملتقى الإعلامية الاعلامية هدى الغامدي. حيث تحدث المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية أ. محمد الصفيان عن تجربة أمانة المنطقة الشرقية الإعلامية خلال جائحة كورونا ومبدأ الشفافية وكيفية الاستفادة من أزمة كورونا والمنجزات التي حققتها الأمانة في الأزمة ووضع الخطط المناسبة قبل وقوع الأزمة متمثلة في إدارة الاستشراف المستقبلي وذكر الضفيان بعض الإحصائيات الإعلامية خلال الجائحة حيث تم إطلاق أكثر من 8000 تغريده و 1800 خبر صحفي بالإضافة إلى إطلاق عدد من الفيديوهات التوعوية والتي حظيت بمتابعة كبيرة. فيما تطرق مدير عام شؤون سابك بالمنطقة الشرقية ذيب الدوسري من خلال ورقته التي حملت عنوان (معا نتغلب على كورنا) حيث ذكر أن شركة سابك لديها احترازات للحريق وللتسربات الغازية وأضاف عندما يأتي وباء خطير طبيعي أن يكون لشركة سابك تحدي كبير ومسؤولية باعتبار أن العنصر البشري من أولياتها ثم استعرض الدوسري رسالة سابك للمسؤولية الاجتماعية ودعم رسالة الشركة للمسؤولية الاجتماعية للمجتمعات التي تخدمها والتي تدعمها.

عقب ذلك أكد مدير مركز الملك عبد العزيز الثقافي ( إثراء) م. حسين حنبظاظه من خلال ورقته والتي كانت بعنوان ( إثراء التواصل. . تجربة ثقافية وليد الجائحة) حيث تطرق إلى أهداف إثراء وذلك عبر إيجاد مساحات جديدة للتواصل مع الجمهور، وتعزيز الحضور الثقافي في وقت الأزمات ومشاركة الجمهور عزلتهم، واستدامة العمل الثقافي مع تفعيل القنوات الاتصالية الرقمية، والتأكيد على أن العمل الثقافي لا يتوقف رغم الظروف، وتقديم مواد معرفية تثري الجمهور من كافة الفئات العمرية.

فيما شارك مدير إدارة التواصل والإعلام بصحة الشرقية الأستاذ مطلق الجلعود بورقة عمل خلال الجلسة والتي كانت بعنوان ( أهمية إدارة التواصل والعلاقات العامة والتوعية أثناء جائحة كورونا ( كوفيد 19 ) وتحدثت عن تعريف مصطلح الأزمة بأنها عبارة عن تهديد وخطر متوقع أو غير متوقع لأهداف وقيم ومعتقدات وممتلكات الأفراد والمنظمات والدول بشكل عام، مفيداً بأن دور العلاقات العامة خلال الأزمات هو دور محوري ومهم جداً لما يقدمه من جمع للمعلومات والتواصل الفعال من خلال الرد على التساؤلات والاستفسارات والشائعات من خلال عقد مؤتمر صحفي يومي للتعاطي مع وسائل الإعلام.

فيما تطرق مدير إدارة الاتصال والإعلام بالهيئة الملكية بالجبيل الأستاذ فيصل الظفيري من خلال ورقته والتي كانت بعنوان ( تكامل الأدوار الإعلامية في مدينة الجبيل الصناعية ) وتطرق إلى الأهداف الاستراتيجية للهيئة الملكية خلال جائحة كوفيد 19 متمثلة بحماية وسلامة المجتمع والتقليل قدر الإمكان من انتشار الفيروس واستمرار الأعمال الحرجة والحفاظ على أمن وسلامة المدينة وحماية البيئة والاستثمار، وإدارة التواصل الداخلي والخارجي.

وأضاف الظفيري بأن جائحة كورونا هي أقوى مكالمة تنبه للعالم للاستعداد للأزمات والكوارث المقبلة مستقبلاً بالعصر الحديث وكثير من الدول والمنظمات والشركات لم تكن جاهزة لمثل تلك الكوارث التي تصل دون سابق إنذار وتتصاعد بوتيرة متسارعة تدعو إلى القلق. واختتم الملتقى بالاجابة على استفسارات الجمهور المشارك والتي اثرت الملتقى.