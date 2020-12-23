محافظ المجاردة يستقبل الشهري والعمري بمناسبة صعودهما أعلى قمة في جبل تهوي

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استقبل محافظ المجاردة ورئيس اللجنة الفرعية للتنمية السياحية بمحافظة المجاردة الأستاذ سعيد بن علي بن دلبوح صباح اليوم بمكتبه المغامرين علي بن عبدالله الشهري

وعلي بن ظافر العمري حيث تسلم محافظ المجاردة منهما هدية تذكارية بمناسبة صعودهما لقمة الغراوين بجبل تهوي والتي تعتبر أعلى قمة في جبل تهوي الشهير اذ ترتفع عن سطح البحر 1735 م تقريبا وكان ذلك احتفالاً منهما بذكرى البيعة السادسة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله.

هذا وقد شكر محافظ المجاردة للمغامرين هذا الإنجاز والمبادرة والمشاعر النبيلة التي يحملها كل مواطن سعودي اتجاه القيادة الرشيدة حفظها الله وهذا الوطن الغالي.