أمانة الشرقية تنفذ 1902 جولة رقابية و ترصد 22 مخالفة للتدابير الاحترازية

ضبطت أمانة المنطقة الشرقية يومي الاثنين والثلاثاء السادس والسابع من جمادى الأولى 1442هـ، (22) مخالفة، منها (15) مخالفة تُعنى بالتدابير الصحية المرتبطة بفيروس “كوفيد19” في عدد من الأسواق والمراكز التجارية، و (7) مخالفات تكدس في الأسواق المركزية، جاء ذلك من خلال (1902) جولة رقابية صحية نفذتها الأمانة، و (7) جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، والتي تأتي ضمن الجولات المستمرة التي تقوم بها الأمانة للتأكد من تطبيق كافة المنشآت التجارية والغذائية لكافة الاجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.

كما قامت الأمانة بغسل وتعقيم وتطهير (1534) موقعاً، باستخدام (276.627) لتراً من كمية المعقمات والمطهرات، وبمشاركة (471) فرداً ضمن الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي, كما رفعت (15.322) طن من النفايات، وأزالت (8615) متر مكعب من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة (9391) فرداً من الكوادر البشرية بالنظافة.

هذا وتواصل الأمانة متابعة الأسواق والمراكز التجارية بالمنطقة، وتقوم بتكثيف جولاتها الرقابية لتصحيح الممارسات الخاطئة لدى المنشآت المخالفة، وذلك من منطلق الحرص على سلامة المجتمع، ودعت كافة أفراد المجتمع للتعاون معها والإبلاغ عن المخالفات من خلال مركز 940.