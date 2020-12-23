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“تصفية”: بيع أرض الشهابية بمبلغ جاوز 180 مليون ريال

“تصفية”: بيع أرض الشهابية بمبلغ جاوز 180 مليون ريال
http://almnatiq.net/?p=933339
المناطق - واس

أعلنت لجنة المساهمات العقارية “تصفية”, بيع ما تبقى من مساهمة مخطط الشهابية.
وأوضح المتحدث الرسمي للجنة مشاري العنزي أن اللجنة أكملت اليوم بيع بقية المخطط السكني الواقع على تقاطع طريق العقير مع طريق الملك عبدالله بمبلغ 180 مليون ريال، على أن يتم صرف المستحقات للمساهمين بمجرد إتمام الإفراغ, عادّاً ذلك إنجازاً غير مسبوق لمصلحة المساهمين، إذ بلغت نسبة أرباحهم 9000%.
مما يذكر أن اللجنة تمكنت منذ نشأتها من استرداد أكثر من (10) مليارات ريال من حقوق المساهمين.

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