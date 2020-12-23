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الجولة 11 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى تشهد 9 انتصارات وتعادل

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الجولة 11 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى تشهد 9 انتصارات وتعادل

الجولة 11 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى تشهد 9 انتصارات وتعادل
http://almnatiq.net/?p=933342
المناطق - واس

اختتمت اليوم الجولة 11 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى بـ 5 لقاءات.
حيث تغلب فريق الكوكب على فريق أحد بنتيجة 1-0، ليصبح بالمركز التاسع بـ14نقطة، فيما تجمد رصيد أحد عند 11 نقطة بالمركز الـ15.
وفاز الفيحاء على مضيفه عرعر بنتيجة 4-1، ليصبح ثانيًا بـ 26 نقطة، وبقي عرعر على رصيده السابق بـ 5 نقاط بالمركز 19.
وحقق الطائي فوزًا على ضيفه جدة بهدف دون رد، رافعًا رصيده لـ 14 نقطة بالمركز العاشر، وتجمد رصيد جدة عند 12 نقطة بالمركز الثالث عشر.
وانتصر نجران على البكيرية بهدفين مقابل لا شيء، وبذلك يرفع رصيده النقطي لـ 15 نقطة بالمركز الثامن، فيما تجمد رصيد البكيرية عند النقطة 7 بالمركز الثامن عشر.
وفي آخر مباريات الجولة تغلب الجبلين على مضيفه العدالة بهدف دون رد، ليرتفع رصيد الجبلين لـ 26 نقطة بالمركز الثالث، فيما تجمد رصيد العدالة عند النقطة 22 بالمركز الرابع.
يُذكر أن لقاءات الجولة بدأت أمس بلقاء الجيل صاحب المركز 14 بـ 12 نقطة مع الثقبة صاحب المركز 12 بـ 12 نقطة، وانتهى بتغلب الثقبة بهدفين دون رد.
وكسب الشعلة فريق الدرعية بهدف مقابل لا شيء، ليصبح بالمركز 16 بـ 10 نقاط، وتجمد رصيد الدرعية عند النقطة 18 بالمركز السادس.
وتغلب الحزم صاحب المركز الأول بـ 30 نقطة على ضيفه النجوم الأخير بـ 5 نقاط بنتيجة 3-1.
فيما تعادل الساحل والخليج دون أهداف، حيث يحتل الساحل المركز 11 بـ 13 نقطة، بينما يحتل الخليج المركز السابع بـ 16 نقطة.
وفي اللقاء الخامس من الجولة خسر هجر من النهضة بهدف دون رد، ليرتفع رصيد النهضة لـ 9 نقاط بالمركز 17، فيما تجمد رصيد هجر عند النقطة 20 بالمركز الخامس.

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