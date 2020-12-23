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مستشفى رماح العام يستقبل 8 مصابين و 3 وفيات في حوادث مرورية خلال يوم واحد

مستشفى رماح العام يستقبل 8 مصابين و 3 وفيات في حوادث مرورية خلال يوم واحد

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مستشفى رماح العام يستقبل 8 مصابين و 3 وفيات في حوادث مرورية خلال يوم واحد

مستشفى رماح العام يستقبل 8 مصابين و 3 وفيات في حوادث مرورية خلال يوم واحد
http://almnatiq.net/?p=933345
المناطق - الرياض

بمتابعة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور حسن بن علي الشهراني ، استنفرت “صحة الرياض” طواقمها الطبية بمستشفى رماح العام ، وذلك إثر اصابة نحو 8 أشخاص بحوادث مرورية ، وتسجيل 3 وفيات اليوم الأربعاء . وأعلن قسم الطوارئ و الاسعاف بالمستشفى حالة الطوارئ، و تم دعم قسم الطوارئ بالمستشفى بالكادر الطبي والفني مثل ماهو معمول به في مثل هذه الحالات، وتم استقبال جميع الحالات منها عدد 3 حالات وفاة، وخمس حالات انقاذ حياة تم تحويلها ، وتم تقديم الخدمات الطبية لبقية المصابين.
واوضحت “صحة الرياض” أنها فعلت خططها المعدة لمواجهة مثل هذه الحالات من خلال اعلان حالة الطوارئ لدعم المستشفى ونقل من يتوجب حالتهم النقل بأسرع وقت ممكن . وذكر مدير مستشفى رماح العام الأستاذ ظافر الشهري أنه تم مباشرة الحادث من قبل فرق الهلال الأحمر وتم الدعم والإسناد لنقل المصابين من موقع الحادث لمستشفى رماح العام . وناشد الشهري كافة سالكي الطرق، وخصوصاً الزوار والمشاركين في مهرجان الملك عبد العزيز لمزاين الإبل بضرورة الالتزام بالقيادة الآمنة وترك التهور والقيادة بسرعات عالية، بما يحقق السلامة للجميع.
وأشار أن “صحةالرياض” تسعى لبذل كل الجهود المخلصة من قبل جميع منسوبيها لتقديم كل ما يمكن للوطن والمواطن وظهور صحة الرياض بما يليق بها.

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